Flaxseeds with Curd Health Benefits: अगर पेट साफ न हो तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है. दिनभर थकान, चिड़चिड़ापन और सुस्ती बनी रहती है. लंबे समय तक कब्ज रहे तो गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह भी बन सकता है. इसकी वजह से पाइल्स, पेट फूलना और गट हेल्थ से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. ऐसे में नेचुरल और घरेलू नुस्खा काफी काम आता है. ऐसा ही एक उपाय है दही में अलसी (Flaxseeds) मिलाकर खाना. डाइटिशियन इस कॉम्बिनेशन को डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रामबाण मानते हैं. आइए जानते हैं यह क्यों इतना फायदेमंद है और इससे क्या-क्या समस्याएं दूर हो सकती हैं.

अलसी के बीज कब खाने चाहिए? Dr. Saurabh Sethi ने बताया Flaxseeds खाने का समय

दही कितना फायदेमंद है | How Beneficial is Curd

दही में प्रोबायोटिक पावर होती है. इसमें गुड बैक्टीरिया (Lactobacillus) होते हैं, जो आंतों में बैक्टीरिया बैलेंस सुधारते हैं. यह डाइजेशन बूस्टर की तरह काम करता है. इससे पेट में फूड ब्रेकडाउन आसान होता है, जिससे गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या कम होती है. इसके अलावा दही इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है. इसका हेल्दी गट माइक्रोबायोम आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और कई इंफेक्शन से बचाता है.

अलसी के बीज के फायदे क्या हैं | Flax Seeds Benefits

अलसी के बीज फाइबर और हेल्दी फैट्स का खजाना हैं. ये बीज छोटे होते हैं, लेकिन इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत बड़ी है. इनमें सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर पाए जाते हैं. सॉल्यूबल फाइबर पानी में घुल जाता है, जिससे जेल जैसा पदार्थ बनता है, जो स्टूल को सॉफ्ट बनाकर आसानी से पास होने में मदद करता है. वहीं, इनसॉल्यूबल फाइबर पानी में नहीं घुलता, लेकिन स्टूल को भारी बनाता है और कब्ज दूर करता है. अलसी ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो दिल और दिमाग के लिए जरूरी है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो शरीर में सूजन कम करता है और स्किन-हेयर हेल्थ को भी बेहतर बनाता है.

दही और अलसी के कॉम्बिनेशन से क्या होता है | What happens with the combination of curd and flax seeds

जब आप दही में पिसी हुई अलसी मिलाकर खाते हैं, तो यह कॉम्बिनेशन पाचन तंत्र को दो तरीकों से फायदा देता है. दही गुड बैक्टीरिया बढ़ाकर हाजमा सुधारता है. अलसी का फाइबर स्टूल को सॉफ्ट बनाता है, जिससे कब्ज से राहत मिलती है. यह कॉम्बिनेशन पेट के साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है.

दही और अलसी के बीज कब और कैसे खाएं | When and how to eat curd and flax seeds

ब्रेकफास्ट में में 1 कटोरी दही में 1 या 2 चम्मच पिसी हुई अलसी के बीज डालकर खाएं. दिनभर पर्याप्त पानी पिएं ताकि फाइबर अपना काम अच्छे से कर सके. इसके रेगुलर सेवन से कब्ज की समस्या में लंबे समय तक आराम मिलेगा.

दही और अलसी के बीज के अन्य फायदे | Other benefits of curd and flax seeds

फाइबर से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे ओवरईटिंग कम होती है और वेट लॉस में मदद मिलती है.

ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम करते हैं.

ब्लड शुगर बैलेंस करने में यह मददगार है.डायबिटीज के मरीजों को इससे काफी फायदा हो सकता है.

एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फैट्स से त्वचा चमकदार और बाल मजबूत होते हैं.

किन लोगों को खाने से बचना चाहिए | Who should avoid eating flaxseed