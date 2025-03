कब्ज से रहते हैं हमेशा परेशान ? सोने से पहले खा लीजिए यह सफेद चीज, जड़ से हो सकता है इसका खात्मा

Kabj ka gharelu ilaj : कब्ज एक ऐसी समस्या है जिसमें मल कठोर हो जाता है, जिसके कारण आपका पेट साफ नहीं होता. ऐसे में आपको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है. पेट से जुड़ी यह परेशानी कई कारणों से हो सकती है जैसे कि डाइट में फाइबर की कमी, अधिक तला हुआ या भारी भोजन का सेवन, बॉडी एक्टिविटी में कमी, तनाव, आईबीएस और डिहाईड्रेशन. अगर आपको यह समस्या लगातार बनी रहती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. इसके अलावा आपको यहां पर कब्ज का एक असरदार घरेलू इलाज भी बता रहे हैं, जिसका पालन करने से इससे निजात मिल सकता है...

कब्ज से कैसे पाएं राहत - How to get relief from constipation

सफेद तिल खाने के फायदे - how to get relief from constipation

सफेद और काले तिल दोनों में ही भरपूर पोषक तत्व होते हैं. ऐसे में आप इनमें से किसी का भी सेवन करते हैं तो फिर कब्ज से जुड़ी दिक्कत से निजात मिल सकता है. यह आंतों में जमे मल को मुलायम करता है, जिससे सुबह में आपका पेट एकबार में साफ हो जाता है. दरअसल, तिल में एंटी-इन्फ्लेमेटरी और पाचन को बढ़ावा देने वाले तत्व होते हैं, जो पाचन क्रिया को बढ़ावा देता है. इससे आपके आंत की गति में सुधार होता है. यह तिल न सिर्फ आपके पेट को साफ करता है बल्कि कई और परेशानियों से भी राहत दिलाता है. इसका सेवन स्किन से जुड़ी परेशानियों जैसे एक्जिमा, खुजली, सूखापन को दूर करने में मदद कर सकता है. इसके अलावा यह बीज आपके जोड़ों के दर्द को दूर करने में भी असरदार होता है. आयुर्वेद में तो तिल को हड्डियों और जोड़ों के लिए एक नैचुरल टॉनिक माना जाता है. साथ ही सफेद तिल शरीर की थकान दूर करने में भी मदद करता है. इसमें आयरन की भी मात्रा अच्छी होती है. ऐसे में जिनको एनीमिया की शिकायत उन्हें इसका सेवन तो जरूर करना चाहिए. यह आपके शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है.

कैसे करें तिल का सेवन

एक चम्मच तिल को एक गिलास पानी में भिगो दें और रात भर के लिए रख दें. सुबह इस पानी को पी लें. यह कब्ज को दूर करने में मदद कर सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.