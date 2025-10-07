इन बॉडी पार्ट्स को कभी नहीं करना चाहिए टच, 99% लोग नहीं जानते हैं ये बात

हमारा शरीर कैसे काम करता है और इसके कौन से हिस्से सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसकी जानकारी काफी कम ही लोगों को होती है. लोग अपनी बॉडी को लेकर आधी चीजें भी नहीं जानते हैं. यही वजह है कि कई बार लोग ऐसी गलती कर लेते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है. कई बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं, जिन्हें हाथ से छूना भी मना होता है. हालांकि हैरानी वाली बात ये है कि लोग सबसे ज्यादा हाथ इन्हीं जगहों पर लगाते हैं. आइए जानते हैं कि कौन से वो हिस्से हैं, जिन्हें छूने से आपको परेशानी हो सकती है और भूलकर भी इन पर हाथ नहीं लगाना चाहिए.

हो सकती है ये परेशानी

अब आप सोच रहे होंगे कि शरीर के इन हिस्सों पर हाथ सिर्फ इसलिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इंफेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा होता है, लेकिन इंफेक्शन ही नहीं बल्कि इन जगहों पर हाथ लगाने से जलन, सूजन या फिर चोट तक लग सकती है. इसीलिए इन सेंसिटिव जगहों पर हाथ लगाने से पहले जरूर सोचना चाहिए.

आंख को छूना

कई लोग आंखों को बार-बार छूते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि ये शरीर का एक सेंसिटिव हिस्सा है. आमतौर पर कोई भी संक्रमण फैलने का ये बड़ा कारण होता है. इसके अलावा हाथ से गंदगी या फिर धूल के कण भी आपकी आंखों में जा सकते हैं, इससे जलन के साथ आपकी कॉर्निया को भी खतरा पैदा हो सकता है. इसीलिए आंखों को हाथों से कभी नहीं छूना चाहिए.

कानों को छूना भी गलत

आंखों के अलावा कान भी काफी सेंसिटिव होते हैं, लेकिन लोग इनमें उंगली डालने से बाज नहीं आते हैं. कानों में एक पतली झिल्ली होती है, इसलिए उसमें उंगली डालने या फिर कोई चीज डालने से इंफेक्शन हो सकता है. नाखूनों में मौजूद बैक्टीरिया कानों में जा सकता है. कई लोग कान में जमा वैक्स को निकालने के लिए नाखूनों या फिर दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.

नाक में उंगली करना भी गलत

नाक भी शरीर का एक ऐसा पार्ट है, जिससे अपने हाथों को दूर ही रखना चाहिए. अगर आपको भी नाक में उंगली करने की आदत है तो इसे तुरंत छोड़ दें. ये बैक्टीरिया और बाकी बीमारी फैलाने वाले जर्म्स के लिए एक दरवाजे की तरह काम करता है, अगर आप नाक में उंगली डालते हैं तो इससे आपको इंफेक्शन हो सकता है या फिर बैक्टीरिया अंदर जाने से आप बीमार पड़ सकते हैं. ऐसा करने से अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, सांस लेने में परेशानी और कान का इंफेक्शन हो सकता है.

इन जगहों पर भी नहीं लगाना चाहिए हाथ

शरीर के बाकी भी कई ऐसे हिस्से हैं, जहां हाथ लगाने से इंफेक्शन फैलने या फिर दूसरी बीमारी के खतरे हो सकते हैं. इनमें आपका मुंह, आपका चेहरा और आपकी नाभि भी शामिल है. इसके अलावा प्राइवेट पार्ट या फिर किसी जख्म पर हाथ लगाने के बाद तुरंत इसे धोना चाहिए, इससे आपको कई तरह के खतरे हो सकते हैं.