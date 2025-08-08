Janmashtami पर जरूर बनाया जाता है ये भोग, जानें 10 मिनट में कैसे बनाएं धनिया पंजिरी

Janmashtami Bhog Recipe: जन्माष्टमी (Janmashtami 2025) के त्योहार में अब बस दो दिन बाकी हैं. गौरतलब है कि इस बार श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव शनिवार, 16 अगस्त (Janmashtami 2025 Date) को मनाया जाएगा. ऐसे में कृष्ण भक्त अभी से तमाम तैयारियों में जुट गए हैं. इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान को तरह-तरह के भोग अर्पित करते हैं. इन्हीं भोगों में से एक है धनिया पंजिरी. जन्माष्टमी के दिन धनिया पंजिरी का भोग जरूर तैयार किया जाता है. माना जाता है कि यह प्रसाद शुभता और समृद्धि लाता है. ऐसे में यहां हम आपको केवल 10 मिनट में धनिया पंजिरी बनाने की बेहद आसान रेसिपी बता रहे हैं. ये स्पेशल रेसिपी मशहूर शेफ संजीव कपूर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है. आइए जानते हैं इस भोग को तैयार करने के लिए आपको किन-किन चीजों की जरूरत होगी, साथ ही जानेंगे धनिया पंजिरी बनाने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका-

चाहिए होंगी ये चीजें-

¾ कप धनिया के बीज

3 टेबलस्पून + 1 टीस्पून घी

3-4 टेबलस्पून बादाम (बारीक कटे हुए)

3-4 टेबलस्पून काजू (बारीक कटे हुए)

2 टेबलस्पून खरबूजे के बीज

2 टेबलस्पून चिरौंजी

½ कप मखाने (टुकड़ों में तोड़े हुए)

½ कप सूखा नारियल (कद्दूकस किया हुआ)

½ कप पिसी हुई चीनी और

½ टीस्पून इलायची पाउडर

इसके लिए सबसे पहले एक नॉन-स्टिक पैन में धनिया के बीज को 2-3 मिनट सूखा भून लें और फिर ठंडा होने के लिए रख दें.

उसी पैन में 2 टेबलस्पून घी गरम करें. इसमें बादाम, काजू, खरबूजे के बीज और चिरौंजी डालकर सुनहरा होने तक भून लें. इन्हें एक बड़े बाउल में निकालकर ठंडा होने दें.

अब, 1 टेबलस्पून घी डालकर मखानों को मध्यम आंच पर 2-3 मिनट भून लें. इन्हें भी उसी बाउल में डाल दें.

पैन में सूखा नारियल डालकर 2-3 मिनट हल्का भून लें.

अब, ठंडे हुए धनिया के बीज को मिक्सर में बारीक पीस लें.

पैन में बचा हुआ घी गरम करें, पिसा धनिया डालें और 1-2 मिनट फिर भून लें.

धनिया पाउडर ठंडा होने के बाद इसमें एक-एक कर भुना हुआ सभी सामान डालें.

इसके बाद ऊपर से पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें.

बस इतना करते ही आपकी स्वादिष्ट धनिया पंजिरी बनकर तैयार हो जाएगी. आप इसे भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाकर परिवार के साथ बांट सकते हैं.

बता दें कि धनिया पंजिरी न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि ये व्रत के दौरान शरीर को ताकत और एनर्जी देने का काम भी करती है. वहीं, यह प्रसाद जल्दी खराब भी नहीं होता है, ऐसे में आप इसे पहले से बनाकर भी रख सकते हैं.