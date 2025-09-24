विज्ञापन

दूध से जला बर्तन कुछ ही मिनट में हो जाएगा साफ, ये किचन हैक आएंगे काम

Kitchen Hacks: किचन में जब कोई बर्तन जल जाता है तो उसे साफ करने में पसीने छूटने लगते हैं. ऐसे में आपको कुछ किचन हैक्स पता होने चाहिए, जिनसे आप इसे आसानी से साफ कर सकते हैं.

दूध से जला बर्तन मिनटों में हो जाएगा साफ

Kitchen Hacks: किचन में काम करते हुए लोगों को सबसे ज्यादा चिंता दूध की होती है. दूध के साथ सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला मामला है. अक्सर दूध में अचानक उबाल आ जाता है, जिससे चूल्हा तो गंदा होता ही है, साथ ही दूध का नुकसान भी हो जाता है. कई लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें भूलने की आदत होती है. इसके चलते चूल्हे पर चढ़ाया गया दूध राख में तब्दील हो जाता है, इस केस में दूध के साथ-साथ बर्तन के खराब होने का भी खतरा रहता है. इस बर्तन को साफ करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं और कई लोगों को इसे हमेशा के लिए रिटायर करना पड़ता है. इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसे किचन हैक्स बताएंगे, जिनसे आप अपने बर्तन को फिर से चमका सकते हैं. 

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

अगर आपके घर में बेकिंग सोडा है तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने जले हुए बर्तन को साफ कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. 

  • सबसे पहले जले हुए बर्तन में उतना पानी भर लें, जितना हिस्सा जला हुआ है. 
  • इसके बाद इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें, इसकी जगह ईनो भी डाला जा सकता है. 
  • इसी के साथ डिश वॉश की कुछ ड्रॉप डाल दें, जिससे आप बर्तन साफ करते हैं. 
  • इस पूरे मिश्रण को 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम तक उबाल लें. 
  • बर्तन ठंडा होने के बाद जले हुए पार्ट को चम्मच या फिर जूने से रगड़कर निकाल लें. 

सिरके और नींबू का इस्तेमाल

जले हुए बर्तन को ठीक करने के लिए आप नींबू या फिर सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. पानी में सिरका डालकर कुछ देर तक इसे उबाल लें, इससे काफी हद तक काला हिस्सा निकल आएगा. नींबू के रस में मौजूद एसिड भी आपके बर्तन को साफ करने में मदद कर सकता है. बर्तन में नींबू के साथ डिटर्जेंट या फिर डिश वॉश डालें और इसे कुछ मिनट उबालने के बाद अच्छे से साफ कर लें. इन किचन हैक्स से आप जले हुए बर्तन को आसानी से साफ कर सकते हैं और इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी. 

