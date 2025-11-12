क्यों छोटे बच्चों को चाय पिला सकते हैं? पीडियाट्रिशियन ने बताया क्या है सही उम्र और नुकसान

Chhote bacchon ko chai pini chahie ki nahin: सर्दियों के मौसम में अक्सर बच्चों को सर्दी जुकाम की परेशानी रहती है. इसका सबसे बड़ा कारण है कमजोर इम्यूनिटी. ऐसी स्थिति कुछ बड़े-बुजुर्ग छोटे बच्चों को भी चाय पिलाने की सलाह देते हैं. लोगों का मानना है कि चाय पीने से बच्चे को छाती की जकड़न और सर्दी-जुकाम से राहत मिलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं छोटे बच्चों के लिए चाय बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकती है. इसी के चलते आज हम आपको बताएंगे कि क्या छोटे बच्चों के लिए चाय का सेवन सही है कि नहीं. इसकी जानकारी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रोहित भारद्वाज ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर दी है. इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि बच्चों को चाय देने के लिए सही उम्र क्या है.

शरीर में आयरन की कमी

डॉक्टर रोहित भारद्वाज बताते हैं कि चाय में टैनिन्स पाए जाते हैं जो बॉडी में आयरन एब्जॉरपशन को कम से कम 50 प्रतिशत तक घटा देता है. बच्चे वैसे भी बहुत कम दाल और पालक जैसी सब्जी खाते हैं, ऐसे में अगर चाय पिला दी जाए तो इनसे मिलने वाला आयरन भी शरीर में एब्जॉरब नहीं होगा. इसके बाद आयरन की कमी से बच्चे के मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. साथ ही बच्चे को कमजोरी और चिड़चिड़ापन भी महसूस हो सकता है.

डॉक्टर बताते हैं कि शरीर में आयरन की कमी होने के कारण कभी-कभी बच्चे मिट्टी या दिवारे खाना भी शुरू कर देते हैं जिसे 'पाइका डिसऑर्डर' कहा जाता है. ये बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है. इसके अलावा बच्चे अपनी सांस भी रोकना शुरू कर देते हैं.

डॉक्टर रोहित बताते हैं कि बच्चों को चाय पिलाने से उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है. इसका कारण है कि चाय में कैफीन होता है जो एक ब्रेन स्टिमुलेंट जो नींद को प्रभावित करता है. ऐसे में अगर बच्चा सोएगा नहीं तो उनका ब्रेन डेवलेपमेंट भी नहीं होगा.

डॉक्टर भारद्वाज बताते हैं कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार चाय और कॉफी बच्चों को 12 साल के बाद ही देनी चाहिए. इसके बाद भी लगातार चाय देने से बचना चाहिए. 12 साल की पहली वाली उम्र में आप बच्चों को दूध और पानी ही पिलाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.