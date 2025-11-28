विज्ञापन

क्या बच्चों को चोट लगने के बाद हर बार टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है? डॉक्टर से जानें टिटनेस का इंजेक्शन साल में कितनी बार लगाना चाहिए

Does my child need a tetanus shot after injury: आइए बच्चों के डॉक्टर से जानते हैं कब टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना जरूरी है, साथ ही जानेंगे चोट लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
क्या बच्चों को चोट लगने के बाद हर बार टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है? डॉक्टर से जानें टिटनेस का इंजेक्शन साल में कितनी बार लगाना चाहिए
क्या चोट लगने के बाद हर बार टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए?

Parenting Tips: अक्सर बच्चे खेलते-खेलते गिर जाते हैं, कभी खरोंच लग जाती है तो कभी स्किन हल्की कट जाती है. ऐसे में ज्यादातर माता-पिता घबरा जाते हैं और तुरंत सोचते हैं कि बच्चे को टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए. या टिटनेस का इंजेक्शन न लगने से बच्चे को उस हिस्से पर इंफेक्शन हो सकता है. लेकिन क्या वाकई हर चोट के बाद टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है? इसे लेकर पीडियाट्रिशियन अर्पित गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए बच्चों के डॉक्टर से जानते हैं कब टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना जरूरी है, साथ ही जानेंगे चोट लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए.

चेहरे पर अपना Period Blood क्यों लगा रही हैं महिलाएं? डॉ. से जानें क्या पीरियड ब्लड को चेहरे पर लगाना अच्छा है

क्या कहते हैं डॉक्टर?

डॉक्टर अर्पित के अनुसार, हर बच्चे को 6, 10 और 14 हफ्ते पर DPT टीका लगाया जाता है. इसके बाद 16–18 महीने पर बूस्टर डोज दी जाती है. ये बच्चे के शरीर में टिटनेस से लड़ने की क्षमता विकसित कर देते हैं. DPT वैक्सीन में 'T' का मतलब ही Tetanus होता है यानी यह टीका बच्चे को टिटनेस से बचाने के लिए ही लगाया जाता है. इस वैक्सीन की वजह से बच्चे के शरीर में एंटीबॉडी बनती हैं और करीब 5 साल तक सुरक्षा बनी रहती है.

इसका मतलब यह है कि हर छोटी-मोटी चोट पर टिटनेस इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के शरीर में पहले से ही इसका बचाव मौजूद होता है. माता-पिता बेवजह घबराते हैं, जबकि सच यह है कि अगर बच्चा पूरी तरह वैक्सिनेटेड है, तो छोटे कट, खरोंच या हल्की चोट में इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है.

कब जरूरी है टिटनेस का इंजेक्शन?
  • अगर बच्चे का वैक्सिनेशन पूरा नहीं है
  • किसी डोज में गैप रह गया है या छूट गया है
  • चोट गहरी हो, ज्यादा गंदी हो या जंग लगी किसी चीज से लगी हो
  • बच्चा पिछले 5 साल में टिटनेस बूस्टर न ले चुका हो. 

इन कंडीशन में एक्सपर्ट की सलाह के बाद टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए.

बच्चे को चोट लगने पर सबसे पहले क्या करें?

इस सवाल का जवाब देते हुए पीडियाट्रिशियन बताते हैं- 

  • सबसे पहले घाव को अच्छे से साबुन और पानी से साफ करें.
  • इसपर एंटीसेप्टिक लगाएं.
  • बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड चेक करें कि उसकी टिटनेस डोज पूरी है या नहीं.
  • अगर घाव बड़ा हो, मिट्टी-गंदगी भरा हो, या वैक्सीन मिस हुई हो, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें.

इस तरह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपने बच्चे को चोट लगने के बाद इंफेक्शन के खतरे से बचा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Parenting Tips, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com