चेहरे पर अपना Period Blood क्यों लगा रही हैं महिलाएं? डॉक्टर से जानें क्या पीरियड ब्लड को चेहरे पर लगाना अच्छा है

Period Blood on Face: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अलग ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. इस ट्रेंड के चलते महिलाएं चेहरे पर अपना पीरियड ब्लड लगा रही हैं. माना जा रहा है कि ऐसा करने से त्वचा ग्लोइंग और यंग दिखने लगती है. इस ट्रेंड को मेंस्ट्रुअल मास्किंग (Menstrual Masking) नाम दिया गया है. कई महिलाएं इसे नेचुरल फेशियल बताते हुए कहती हैं कि यह वैम्पायर फेशियल या PRP जैसा असर देता है. लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सच में चेहरे पर Period Blood लगाने से स्किन हेल्दी होती है और इंस्टेंट ग्लो दिखने लगता है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स से-

कितना सही है ऐसा करना?

इसे लेकर ObGyn और फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर मानसी नारलकर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, इस ट्रेंड के पीछे लॉजिक बताया जा रहा है कि पीरियड ब्लड में स्टेम सेल्स और साइटोकाइन्स होते हैं. माना जाता है कि ये स्किन को रिपेयर कर सकते हैं और ग्लो ला सकते हैं. लेकिन यह केवल थ्योरी है, जिसे लेकर अभी भी रिसर्च जारी हैं.

डॉक्टर मानसी बताती हैं, पीरियड ब्लड सिर्फ स्टेम सेल्स से नहीं बना होता. इसमें कई और चीजें मौजूद रहती हैं. जैसे- एंडोमेट्रियल टिश्यू (गर्भाशय की परत), वेजाइनल डिस्चार्ज आदि. इसके अलावा क्योंकि ये बल्ड वेजाइना से होकर बाहर आता है, तो इसमें कई माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंगस भी होते हैं. ऐसे में इसे सीधे चेहरे पर लगाने से इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है.

डॉक्टर आगे कहती हैं, पीरियड ब्लड किसी भी तरह से PRP या वैम्पायर फेशियल जैसा असर नहीं दिखाता है क्योंकि PRP स्टेराइल होता है जबकि पीरियड ब्लड नहीं. अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह त्वचा के लिए फायदेमंद है. उल्टा इससे स्किन को नुकसान हो सकते हैं.

इससे आपको फंगल या बैक्टीरियल इंफेक्शन

स्किन एलर्जी

पिंपल या रैशेज या

लंबे समय में स्किन डैमेज का रिस्क भी बढ़ सकता है.

चेहरे की स्किन बेहद सेंसिटिव होती है, इसलिए किसी भी अनस्टेराइल चीजों को चेहरे पर लगाना नुकसानदायक साबित हो सकता है. ऐसे में इस तरह के ट्रेंड को फॉलो करने से बचें. इससे अलग अगर आप नेचुरल ग्लो चाहती हैं, तो सबसे पहले भरपूर पानी पिएं, रोज 8 से 9 घंटे की नींद लें, खानपान को हेल्दी रखें, रोज एक्सरसाइज करें. इन सब से अलग आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से एक्सपर्ट्स के बताए सीरम या अन्य स्किनकेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

