Do sheet masks actually work: . अधिकतर लोगों का मानना होता है कि चेहरे पर शीट मास्क लगाने से स्किन अंदर तक हाइड्रेट हो जाती है, जिससे चेहरा बाहर से ग्लोइंग और फ्रेश दिखने लगता है. लेकिन क्या ये वाकई स्किन के लिए फायदेमंद है? आइए स्किन एक्सपर्ट से जानते हैं-

चेहरे पर Sheet Mask लगाना चाहिए या नहीं? स्किन की डॉक्टर से जान लें क्या शीट मास्क चेहरे के लिए अच्छा है
कितना अच्छा होता है शीट मास्क लगाना?

Is sheet mask good for skin: हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाना हर कोई चाहता है. इसके लिए लोग तरह-तरह के तरीके आजमाते हैं. इन्हीं तरीकों में से एक है शीट मास्क का इस्तेमाल. आजकल ब्यूटी ट्रेंड्स में शीट मास्क का क्रेज बहुत बढ़ गया है. अधिकतर लोगों का मानना होता है कि चेहरे पर शीट मास्क लगाने से स्किन अंदर तक हाइड्रेट हो जाती है, जिससे चेहरा बाहर से ग्लोइंग और फ्रेश दिखने लगता है. लेकिन क्या ये वाकई स्किन के लिए फायदेमंद है? आइए स्किन एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब-

इसे लेकर फेमस सेलिब्रिटी डर्माटोलोजिस्ट माधुरी अग्रवाल ने राज शमानी के एक पॉडकास्ट में बताया, शीट मास्क में सिर्फ सीरम होता है, जो त्वचा की ऊपरी परत पर ही रहता है. जब आप शीट मास्क चेहरे पर लगाते हैं, तो ये सीरम थोड़ी देर के लिए आपकी स्किन को चमकदार बना देता है, लेकिन यह असर अस्थायी होता है. जैसे ही आप फेस वॉश करते हैं, सारा ग्लो खत्म हो जाता है. यानी शीट मास्क स्किन के लिए उतना असरदार नहीं है.

इसके अलावा, शीट मास्क को बनाने में जो फाइबर या मटेरियल इस्तेमाल होता है, वह न तो स्किन के लिए अच्छा होता है और न ही पर्यावरण के लिए. ये प्लास्टिक बेस्ड होते हैं और आसानी से बायोडिग्रेड नहीं होते, जिससे ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में स्किन एक्सपर्ट शीट मास्क का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह देती हैं. 

डॉक्टर माधुरी ने यह भी बताया कि केवल शीट मास्क ही नहीं, बल्कि चारकोल मास्क का इस्तेमाल भी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. ये स्किन की नेचुरल ऑयल लेयर को हटा देते हैं, जिससे त्वचा ड्राई और इरिटेटेड हो सकती है.

कौन सा मास्क अच्छा है?  

इस सवाल का जवाब देते हुए डर्माटोलोजिस्ट बताती हैं, क्ले मास्क (जैसे मुल्तानी मिट्टी या अच्छी ब्रांड के क्ले बेस्ड मास्क) स्किन के लिए बेहतर ऑप्शन हैं. ये पोर्स को साफ करते हैं, एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल में रखते हैं और त्वचा को अंदर से हेल्दी बनाते हैं. हालांकि, कोई भी नया प्रोडक्ट लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी स्किन पर एलर्जी या कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

