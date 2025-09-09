International Makeup Day 2025: मेकअप के ये हैक्स जान लिए तो बेस दिखेगा एकदम स्मूथ, ग्लोइंग दिखेगा चेहरा

International Makeup Day: हर साल 10 सितंबर के दिन इंटरनेशनल मेकअप डे मनाया जाता है. मेकअप एक ऐसी चीज है जो स्किन को तुरंत एन्हैंस कर देती है. इससे त्वचा पर चमक आ जाती है और किसी भी आउटफिट के साथ अगर सही मेकअप किया जाए तो पूरे लुक पर चांर-चांद लग जाते हैं. ऐसे में यहां सेलेब्स के कुछ ऐसे मेकअप हैक्स (Celebrity Makeup Hacks) दिए जा रहे हैं जिन्हें आजमाकर आप भी मेकअप कर सकती हैं और सेलेब्स की तरह तैयार हो सकती हैं. इन सेलेब्रिटी मेकअप हैक्स को ट्राई करना भी बेहद आसान है. चलिए बिना देरी किए जानें आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर, सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण के वायरल मेकअप हैक्स.

सेलेब्रिटी मेकअप हैक्स | Celebrity Makeup Hacks

अपने बेस के लिए एक्ट्रेस आलिया भट्ट चेहरे पर फाउंडेशन नहीं लगाती हैं बल्कि फेस टिंट लगाना ज्यादा पसंद करती हैं. इसे आलिया सनबर्न्ट ग्लो कहती हैं.

5 मिनट में तैयार होने के लिए भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) से कम मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज करके भी बेहद खूबसूरत नजर आती हैं. अपने मेकअप लुक के लिए भूमि सबसे पहले फ्लुइड फाउंडेशन से बेस लगाती हैं, इसके बाद लिपस्टिक से ही ब्लश लगाकर होंठों पर लिपस्टिक लगाने के साथ ही अपना लुक कंप्लीट करती हैं. भूमि का कहना है कि रेड लिपस्टिक से लगाया गया ब्लश उन्हें नेचुरल लुक देता है.

दीपिका पादुकोण के मेकअप आर्टिस्ट ने बताया था कि दीपिका के लिए वे नेचुरल और डुई लुक देने वाला फाउंडेशन चुनते हैं. इसके बाद गालों पर क्रीम ब्लश और हाइलाइटर लगाते हैं. काजल, मस्कारा और आइब्रो डिफाइन करके मेकअप लुक पूरा होता है.

सोनम कपूर (Sonam Kapoor) अपनी आइब्रो डिफाइन करने के लिए ब्लैक नहीं बल्कि ब्राउन पाउडर का इस्तेमाल करती हैं. वे ब्राउज में जो भी खाली स्पेस होते हैं उन्हें भरने के लिए ऐसा करती हैं. इससे आइब्रो नेचुरल और डिफाइंड दिखती हैं. आखिर में वे क्लियर ब्रो जैल लगाती हैं जिससे आइब्राउज सेट हो जाएं.