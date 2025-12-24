Christmas Wishes, Quotes, Images: इन शानदार संदेशों के साथ अपनों को कहें Merry Christmas, भेजें ये खास Messages और Photos

Merry Christmas Wishes, Images Quotes: हर साल 25 दिसंबर को दुनियाभर में खूब धूमधाम के साथ क्रिसमस मनाया जाता है. यह दिन ईसाई धर्म के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था. लेकिन समय के साथ-साथ क्रिसमस सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब हर समुदाय के लोग खूब उत्साह के साथ ये पर्व मनाते हैं. क्रिसमस के मौके पर घरों को रंग-बिरंगी लाइट्स से सजाया जाता है, क्रिसमस ट्री लगाया जाता है और स्वादिष्ट केक बनाए जाते हैं. लोग एक-दूसरे को तोहफे देते हैं, बच्चों के लिए सांता क्लॉज बनते हैं और परिवार, दोस्तों के साथ हंसी-मजाक करते हुए इस खास दिन को यादगार बनाते हैं. हालांकि, इसकी शुरुआत लोग एक-दूसरे को बधाई संदेश देकर करते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही चुनिंदा शुभकामना संदेश लेकर आए हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

इन शानदार संदेशों के साथ अपनों को कहें Merry Christmas

हंसते-मुस्कुराते केक तुम खाना,

जीवन में नई खुशियों को लाना,

दुख-दर्द अपने भूलकर सबको गले लगाना,

बहुत प्यार से ये क्रिसमस मनाना. Merry Christmas

आपकी आंखों में बसे हों जो भी सपने,

दिल में छुपी हो जो भी अभिलाषाएं,

यह क्रिसमस का पर्व उन्हें सच कर जाए,

आपके लिए बस यही है हमारी शुभकामनाएं. Merry Christmas 2025

फरिश्ता बनकर आएगा कोई,

सारी उम्मीदें पूरी करके जाएगा कोई,

क्रिसमस के इस खास दिन पर,

गिफ्ट में खुशियां देकर जाएगा कोई. Merry Christmas

होगी रोशनी, सजेंगे घर और बाजार,

मिलकर गले एक-दूजे के मनाएंगे त्योहार,

देखो आ रहा है क्रिसमस लेकर अपने संग,

ढेर सारी खुशियां, उत्साह और नई उमंग. Merry Christmas