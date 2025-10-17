विज्ञापन

अंदर से इतना शानदार दिखता है Satish Sanpal का बुर्ज खलीफा वाला फ्लैट, वीडियो में देखें नजारा

Satish Sanpal Burj Khalifa Luxury Home: सतीश संपाल मूल रूप से जबलपुर (मध्य प्रदेश) के रहने वाले हैं. उन्होंने केवल आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की है. हालांकि, आज वे बुर्ज खलीफा में रहते हैं और उनका घर किसी सपनों के महल से कम नहीं है. आइए एक नजर डालते हैं सतीश संपाल के इस आलिशान घर पर-

Satish Sanpal Burj Khalifa Luxury Home: दुबई के मशहूर कारोबारी सतीश संपाल (Dubai billionaire Satish Sanpal) और उनकी पत्नी बिंदा (Binda) इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. वजह है उनका लग्जरी लाइफस्टाइल और खूबसूरत घर, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में है. सतीश संपाल मूल रूप से जबलपुर (मध्य प्रदेश) के रहने वाले हैं. उन्होंने केवल आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की है. हालांकि, उनके सपने बहुत बड़े थे. करीब 15 साल की उम्र वे दुबई गए और वहां सिर्फ 80,000 रुपये के साथ एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू की. आज मेहनत, लगन और सही सोच के दम पर उन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. सतीश आज बुर्ज खलीफा में रहते हैं और उनका घर किसी सपनों के महल से कम नहीं है. आइए एक नजर डालते हैं उनके इस आलिशान घर पर-  

घर में घुसते ही बड़ा शीशा और दोनों तरफ सुंदर फूलदान नजर आते हैं. लिविंग रूम में एक बड़ा पियानो, सुंदर शो पीस, सुनहरा झूमर और कई बेहद खूबसूरत सजावट की चीजें हैं. 

घर का डाइनिंग एरिया व्हाइट थीम पर बना हुआ है, जहां सफेद रंग टेबल और कुर्सियां कमरे को रॉयल लुक दे रही हैं. यहां बड़ी-बड़ी खिड़कियों से दुबई का सुंदर नजारा दिखता है. 

बिंदा बताती हैं कि घर बहुत सुंदर है लेकिन एक कमी है. दरअसल, बुर्ज खलीफा की खिड़कियां नहीं खुलतीं, इसलिए उन्हें वहा ताजी हवा नहीं मिल पाती है. हालांकि, सतीश कहते हैं कि अब उन्हें इस चीज की आदत हो गई है. 

सतीश के पास लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन भी है जिसमें पिंक रोल्स-रॉयस से लेकर बुगाटी और बेंटले तक शामिल हैं.

अब सतीश और बिंदा बुर्ज खलीफा छोड़कर दुबई हिल्स में अपना नया घर बना रहे हैं, जो करीब 50,000 वर्ग फीट में फैला है. यह इलाका हरियाली, शांति और प्राइवेसी के लिए जाना जाता है.

सिर्फ 80,000 रुपये से शुरू हुई सतीश संपाल की जर्नी आज करोड़ों की संपत्ति और सफलता की मिसाल बन चुकी है. इससे साबित होता है कि बड़े से बड़े सपने भी सच हो सकते हैं. 

