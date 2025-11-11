इन 5 देशों में भारत की करेंसी का बजता है डंका, कम पैसों में जमकर करें ज्यादा मौज, 5वें नंबर वाला सबसे फेवरेट

Cheap Countries To Visit: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं, जहां भारतीय रुपये की कीमत ज्यादा है यानी वहां आपके रुपये की ज्यादा वैल्यू है, जिससे कम खर्च में ज्यादा मौज हो सकती है. इन देशों में आप कम बजट में भी घूम सकते हैं, तो अगर आप विदेश यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं और बजट में घूमना चाहते हैं, तो ये 5 देश आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कम पैसों में ज्यादा मौज करने के लिए आप कौन से देश घूमने जा सकते हैं.
दरअसल, कभी अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने के लिए हम अक्सर फ्लाइट की कीमतें देखते हैं और मुद्रा विनिमय दरों यानी भारतीय पैसों की वैल्यू से तुलना करते हैं. भारतीय रुपया कई देशों में ज्यादा चलता है. दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर दक्षिण अमेरिका तक इन देशों में भारतीय यात्रियों को अधिक लक्सरी, स्थानीय अनुभव और लंबे समय तक रहने का एक मौका मिलता है. जिससे जेब पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ता.
वियतनाम (1 INR = लगभग 296 VND)
वियतनाम भारतीय यात्रियों के लिए सबसे बजट-फ्रेंडली देशों में से एक है. सापा की सुंदर चावल की खेतियों से लेकर होई एन की शानदार सड़कों और हनोई के व्यस्त बाजारों तक सब कुछ सस्ता लगता है. यहां एक नॉर्मल होटल का एक रात का किराया 2,000 रुपये से तक हो सकता है.इंडोनेशिया (1 INR = लगभग 190 IDR)
बाली के प्रसिद्ध समुद्र तटों से परे इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनोखी संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य है. भोजन, आवास और परिवहन यहां सब सस्ता है. ऐसे में आप यहां कम पैसों में ज्यादा समय तक रह सकते हैं.नेपाल (1 INR = लगभग 1.6 NPR)
हमारा पड़ोसी नेपाल न केवल मित्रवत संबंध साझा करता है, बल्कि मुद्रा का भी लाभ है. रुपये की हाई मूल्य का मतलब है कि आप ट्रेक, स्थानीय व्यंजन, और स्मृति चिन्हों का आनंद ले सकते हैं.म्यांमार (1 INR = लगभग 25 MMK)
म्यांमार पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था. म्यांमार अपने बौद्ध मंदिरों, समृद्ध इतिहास, समुद्र तटों, मैत्रीपूर्ण लोगों, स्वादिष्ट भोजन, आध्यात्मिकता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है. यहां रुपये की ताकत के साथ, आप देश की अनोखी संस्कृति का आनंद ले सकते हैं.श्रीलंका (1 INR = लगभग 3.8 LKR)
श्रीलंका एक छोटी उड़ान की दूरी पर होने के बावजूद, एक अलग दुनिया जैसा लगता है. यहां हरे चाय के बागान, सुनहरे समुद्र तट और प्राचीन शहर हैं. यहां आप एक लक्सरी समुद्र तट की छुट्टी का आनंद ले सकते हैं, बिना अधिक पैसे खर्च किए.
