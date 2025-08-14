Happy Independence Day Shayari 2025: लाखों बलिदानों की ये अमानत...इस स्वतंत्रता दिवस पर पढ़ें ये दिल छू लेने वाली शायरी

Independence Day Shayari: हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस बड़े गर्व और सम्मान के साथ मनाते हैं. यह दिन हमें उन लाखों वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आजादी दिलाने के लिए बलिदान दिया. यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि हमारी आजादी की कहानी है. इस साल 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है. ऐसे में अभी से हर ओर देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है. स्कूल, कॉलेज, सोसायटीज में खास कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर 79वें स्वतंत्रता की शुभकामनाओं का सिलसिला भी जारी है.
गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर लोग अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों को शुभकामनाएं भेजते हैं. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए देशभक्ति से जुड़ी कुछ दिल छू लेने वाली शायरी लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने अपनों को भेज सकते हैं और इस स्वतंत्रता दिवस को और भी खास बना सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-
स्वतंत्रता दिवस पर भेजें ये दिल छू लेने वाली शायरी (Independence Day Shayari, Wishes, Images, Quotes)
आजादी का ये जश्न है, तिरंगे का सम्मान है,
हम भारतीय हैं, यही हमारी पहचान है.
Happy Independence Day 2025
गगन भी झुके, धरा भी गाए,
जब भारत मां का तिरंगा लहराए.
लाखों बलिदानों की ये अमानत,
रखनी है हमें, हर हाल में सलामत.
Happy Independence Day 2025
चलो फिर से आज वह नारा याद कर लें ,
शहीदों के दिल में जो थी वो ज्वाला याद कर लें,
जिसमे बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे,
देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें.
Happy Independence Day 2025
आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं
तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है.
Happy Independence Day 2025
तिरंगा है हमारी जान, तिरंगा है हमारी शान,
भारत माता की जय हो, यही है हमारा मान.
Happy Independence Day 2025
वतन की मिट्टी से है महक ताजगी की,
इस पर कुर्बान हर सांस मेरी.
Happy Independence Day 2025
नदी-नदी में गीत बहें आजादी के,
फूल महकें महक में खुशबु हो बलिदान की.
हम एक हैं, हम नेक हैं, यही पहचान,
भारत रहेगा सदा वीरों की शान.
Happy Independence Day 2025
