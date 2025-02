73 साल की उम्र में भी बिल्कुल फिट हैं एक्ट्रेस जीनत अमान, जानिए उम्र को मात देने के लिए कैसी है उनकी डाइट

Zeenat Aman Diet Plan and Fitness Secret: सत्तर और अस्सी के दशक में बॉलीवुड में बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत एक्ट्रेस जीनत अमान आज भी लोगों के दिलों में रहती हैं. आप यकीन नहीं करेंगे मगर जीनत अमान की उम्र इस वक्त 72 साल की है और उस उम्र में भी वो बिल्कुल फिट (Zeenat Aman Fitness Secret) और स्वस्थ हैं. जिस उम्र में ज्यादातर महिलाएं ढेर सारी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं और उनका चलना फिरना तक मुहाल हो जाता है. ऐसे में जीनत अमान अपनी फिटनेस के दम पर लोगों को चौंका देती हैं. जीनत इस वक्त भी एक बेफिक्र और बिंदास लाइफ जी रही हैं. उनकी फिटनेस (How Zeenat Aman Remain Fit in 73 Year) लोगों को हैरान कर देती है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जीनत अमान डाइट (Zeenat Aman Diet Plan) में ऐसा क्या खाती हैं कि इस उम्र में भी वो स्लिम फिट हैं.

मां से मिला टिप- कम खाओ ताजा खाओ (Zeenat Aman Follows her Mother tips for Diet)

हाल ही में जीनत अमान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की थी.

इस पोस्ट में उन्होंने अपनी फिटनेस का राज अपने फैंस के साथ शेयर किया था.

इस पोस्ट में जीनत अमान ने लिखा था कि फूड दरअसल ईंधन है.

जीनत अमान ने लिखा है कि उस जमाने में जब न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन या पर्सनल ट्रेनर नहीं हुआ करते थे, एक्ट्रेस ने फिट रहने के लिए अपनी मां के टिप्स को फॉलो किया.

जीनत ने लिखा है - मां ने बताया कि कम खाओ और ताजा खाओ.

आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड बन गया है कि आपकी प्लेट में क्या है, ये सोशल मीडिया पर शेयर किया जाए.

इसी पोस्ट में जीनत अमान ने अपनी सुबह से लेकर रात तक का पूरा डाइट प्लान शेयर किया है.

जीनत अमान का सुबह का नाश्ता (Zeenat Aman Breakfast)

जीनत अमान अपनी सुबह की शुरुआत एक कप काली चाय के साथ करती हैं.

काली चाय के साथ जीनत अमान एक बाउल में भिगोकर छीले गए आठ से दस बादाम लेती हैं.

जीनत अमान का मानना है कि इस तरह के ब्रेकफास्ट से उनका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है.

पिछले कुछ सालों में एक्ट्रेस ब्रेकफास्ट में शेडर चीज के टुकड़ों के साथ सॉरडफ टोस्ट लेती हैं.

इसके अलावा जीनत अमान ब्रेकफास्ट में स्मैश किया गया एवोकाडो खाती हैं.

अगर देसी ब्रेकफास्ट का प्लान है तो जीनत अमान बेसन का चीला या पोहा को प्रेफर करती हैं.

जीनत अमान का लंच (Zeenat Aman Lunch)

सोशल मीडिया पर शेयर की गई डाइट में जीनत अमान ने अपने लंच को भी शेयर किया है.

उन्होंने लिखा है कि दोपहर का खाना उनके लिए दिन का सबसे हैवी भोजन होता है.

हालांकि इस मैनू में साधारण चीजें ही शामिल होती हैं.

लंच में जीनत अमान अक्सर दाल, सब्जी, रोटी और कुछ दूसरी चीजें खाती हैं.

जीनत अमान दाल में तीखी और खट्टी दाल खाना पसंद करती है.

जीनत अमान लंच में हरे मसाले में बना आलू मटर खाती हैं.

लंच में कई बार पनीर टिक्का भी खाती हैं.

जीनत अमान लंच में घर में बनी टमाटर की चटनी खाना पसंद करती हैं.

जीनत अमान का इवनिंग स्नैक (Zeenat Aman Evening Snack)

जीनत ने लिखा है कि जिस तरह सुबह का नाश्ता जरूरी है, मैं इवनिंग स्नैक भी खाती हूं.

जीनत अमान हर रोज शाम पांच बजे के आस पास रोस्टेड मखाना खाना पसंद करती हैं

रोस्टेड मखाने में हल्के मसाले डाले जाते हैं और ये स्वादिष्ट होता है.

ये खाने में कुरकुरा और स्वाद में हल्का होता है, इसे डाइजेस्ट करना भी काफी आसान होता है.

भुना हुआ मखाना न्यूट्रिशनिस्ट भी अप्रूव करते हैं.

अगर शाम को कुछ मीठे की क्रेविंग हो तो जीनत अमान थोड़ी चॉकलेट खाती हैं.

जीनत अमान ने लिखा है कि हालांकि वो बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाने से बचती हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने लाइफ से मीठे को हटा दिया है.

