सर्दियों में कैसे करें काले-सफेद तिल का इस्तेमाल? अभी जान लें 5 तरीके और जबरदस्त फायदे

Sardiyon mein Til Khane ke Fayde: काले और सफेद तिल किसी सुपरफूड से कम नहीं माने जाते हैं. सर्दियों में तिल खाना बहुत ही ज्यादा लाभदायक माना जाता है. इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. इनके रोजाना सेवन से इम्यूनिटी मजबूत होती है और हार्ट भी हेल्दी होता है. आज हम आपको तिल को डाइट में शामिल करने के 5 तरीके बताने जा रहे हैं जिससे खाने का स्वाद को बढ़ेगा ही साथ में फायदा भी भरपूर मिलेगा.

1. सुबह खाली पेट खाएं तिल

सर्दियों में सुबह उठकर खाली पेट एक चम्मच भुने हुए तिल खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसके साथ आप गुड़ का सेवन भी कर सकते हैं. ऐसा करने से शरीर में आयरन और कैल्शियम लेवल कम नहीं होते. साथ ही अगर आपको पूरे दिन में काफी ज्यादा कमजोरी भी महसूस होती है तो आप रोजाना खाली पेट तिल का सेवन जरूर करें, इससे एनर्जी लेवल भी बूस्ट होता है.

आप सर्दियों में खाना बनाने के लिए तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपके शरीर के तिल के फायदे तो मिलेंगे ही साथ में खाने का स्वाद भी और ज्यादा बढ़ जाएगा.

सर्दियों के मौसम में तिल के लड्डू और चिक्की खाना बहुत लाभदायक माना जाता है. ये जितने खाने में स्वादिष्ट होते हैं उतने ही बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि इसके सेवन से शरीर का तापमान गर्म रहता है और एनर्जी भी बनी रहती है.

आप सलाद काटने के बाद उसके ऊपर भुने हुए तिल को छिड़क कर खा सकते हैं. इससे फायदे तो मिलते ही हैं साथ में स्वाद भी दोगुना हो जाता है.

सर्दियों में तिल की रोटी या परांठा खाना भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसके लिए आप आटा गूंथते समय तिल मिला दें और फिर रोटियां या परांठे बनाएं. इसके सेवन से थकान दूर होती है और पेट भी लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है.

तिल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं. साथ ही इसके सेवन से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या का भी खतरा कम हो जाता है.

काले-सफेद तिल में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो स्किन और बालों की समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद होते हैं.

तिल में फाइबर होता है जो पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में लाभदायक होता है. अगर आपको अपच, कब्ज जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आप रोजाना तिल का सेवन कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.