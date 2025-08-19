विज्ञापन

स्किन केयर की ये 5 गलतियां समय से पहले बना देती हैं बूढ़ा, लटकने लगती है स्किन

Wrinkles Causes: अगर आपको भी चेहरे पर झुर्रियां निकलती दिखने लगी हैं तो बढ़ती उम्र ही नहीं बल्कि स्किन केयर की गलतियां भी इसकी वजह हो सकती हैं. ऐसे में यहां जानिए कौनसी हैं वो मिस्टेक्स जिन्हें करने से बचना जरूरी है.

Mistakes That Cause Wrinkles: आपकी कुछ गलतियां बन सकती हैं झुर्रियों की वजह.

Skin Care Mistakes: उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. जब उम्र बढ़ती है तो जायजतौर पर चेहरे पर झुर्रियां निकलना शुरू हो जाती हैं जिससे त्वचा की कसावट कम होने लगती है और स्किन लटकती हुई नजर आती है. वहीं, माथे पर, आंखों के किनारों पर, होंठों के चारों तरफ और ठुड्डी पर लकीरें पड़ने लगती हैं सो अलग. लेकिन, भला जवानी के दिनों में झुर्रियां (Wrinkles) क्यों दिखने लगती हैं? असल में सिर्फ उम्र ही नहीं बल्कि खानपान, जीवनशैली और स्किन केयर भी त्वचा को प्रभावित करते हैं और अगर इन चीजों में गड़बड़ी हो तो उससे भी चेहरे पर झुर्रियां पड़ सकती हैं. ऐसे में अगर आप भी कम उम्र में स्किन पर झुर्रियां दिखने से परेशान हैं तो यहां जानें वो कौनसी स्किन केयर मिस्टेक्स हैं जिन्हें करने से बचना बेहद जरूरी है.

झुर्रियों की वजह बनती है स्किन केयर की ये गलतियां | Skin Care Mistakes That Cause Wrinkles

गलत क्लेंजर का इस्तेमाल

चेहरे पर क्लेंजर ना लगाने से या सही क्लेंजर ना लगाने से चेहरे पर डेड स्किन सेल्स जमने लगती हैं. चेहरे पर जमता हुआ सीबम और गंदगी त्वचा को नुकसान पहुंचाती है. इससे त्वचा समय से पहले ही बूढ़ी होने लगती है.

मॉइस्चराइजर ना लगाना

बहुत से लोगों की स्किन ऑयली होती है जिस वजह से उन्हें लगता है कि चेहरे पर मॉइस्चराइजर ना भी लगाया जाए तो कोई बात नहीं. लेकिन, यह सही नहीं है. चेहरा ऑयली दिखने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि स्किन हाइड्रेटेड है. स्किन को अगर मॉइस्चराइजर लगाकर हाइड्रेटेड ना रखा जाए तो अंदर से स्किन ड्राई होने लगती है और इससे त्वचा को नुकसान होता है.

मेकअप लगाकर सोना

अगर मेकअप लगाकर रात के समय सोया जाए तो इससे भी त्वचा डैमेज (Skin Damage) हो सकती है. इससे एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है. इसीलिए अगर मेकअप लगाया हुआ हो तो चेहरे को क्लेंज करके और फिर मॉइस्चराइजर लगाकर ही सोएं.

सनस्क्रीन ना लगाना

चेहरे पर अगर सनस्क्रीन ना लगाई जाए तो चेहरा धूप से डैमेज हो सकती है. धूप चेहरे पर सिर्फ टैनिंग का ही कारण नहीं बनती है बल्कि इससे एजिंग प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाता है. इसीलिए सनस्क्रीन (Sunscreen) लगाना स्किप नहीं करना चाहिए.

हार्श प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना

अगर चेहरे पर सख्त प्रोडक्ट्स लगाए जाएं तो इससे भी त्वचा को नुकसान हो सकता है. हार्श प्रोडक्ट्स त्वचा को डैमेज करने लगते हैं. वहीं, हार्श प्रोडक्ट्स चेहरे पर घिसने पर स्किन की कसावट कम होने लगती है.

