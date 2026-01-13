कब्ज से लेकर वेट लॉस तक, इसबगोल है बेहद फायदेमंद, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया इस्तेमाल करने का सही तरीका

How to Eat Isabgol: इसबगोल फाइबर का एक बेहतरीन सोर्स है और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे Plantago ovata पौधे के बीजों के छिलकों से तैयार किया जाता है. इसे अंग्रेजी में Psyllium Husk कहा जाता है. कोलेस्ट्रॉल कम करने से लेकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और पेट की समस्याओं को दूर करने तक, इसके कई फायदे होते हैं. हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट और वेट लॉस स्पेशलिस्ट लीमा महाजन ने इस पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि कब्ज से राहत पाने, वजन घटाने और अन्य समस्याओं के लिए इसबगोल का सही तरीके से सेवन कैसे करें, ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे. आइए जानते हैं...

1. कब्ज के लिए कैसे करें सेवन

कब्ज की समस्या में राहत पाने के लिए 1–2 चम्मच इसबगोल को 250–300mL गुनगुने पानी में मिलाकर रात को सोने से पहले पी लें. यह इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि इसबगोल में मौजूद घुलनशील फाइबर पानी के साथ फूल जाता है, जिससे मल नरम हो जाता है और आसानी से बाहर निकलता है. ऐसे में अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं, तो इस तरह इसबगोल का सेवन कर सकते हैं.

दस्त की समस्या में भी इसबगोल बेहद फायदेमंद होता है. इसके लिए आप 2 चम्मच इसबगोल को लगभग एक कटोरी दही में मिलाकर दिन में दो बार खाएं. इससे आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा. दरअसल, इसबगोल अतिरिक्त पानी को सोख लेता है, जबकि दही गुड बैक्टीरिया को बढ़ाकर पेट को हेल्दी रखता है और मल को बैलेंस करता है.

डायबिटीज या वजन कम करने के लिए, आप खाने से 15–30 मिनट पहले 250mL गुनगुने पानी में 1 चम्मच इसबगोल मिलाकर पी लें. इससे आपको कुछ ही दिनों में फायदा दिखना शुरू हो जाएगा. यह इसलिए कारगर माना जाता है क्योंकि इसबगोल ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करता है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ भी महसूस होता है जिससे वेट लॉस में भी मदद मिलती है.

एसिडिटी की समस्या में निजात पाने के लिए आप 200mL ठंडे दूध या ठंडे पानी में 1 चम्मच इसबगोल मिलाकर पी लें. इससे आपको एसिडिटी में राहत मिल जाएगी. दरअसल, इसबगोल पेट में एक मुलायम जेल जैसी परत बना देता है, जिससे एसिड से होने वाली जलन नहीं होती और पाचन तंत्र हेल्दी बना रहता है.

कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, लंच और डिनर से 10–15 मिनट पहले 250mL पानी में लगभग 1 बड़ा चम्मच इसबगोल मिलाकर पी लें. ऐसा करने से शरीर में एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.