घुटने के दर्द को जड़ से खत्म कैसे करें? Doctor Hansa Yogendra ने बताया क्या करने से दोबारा नहीं होगी दिक्कत

Best Yoga For Knee Pain: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बड़ी संख्या में लोग घुटने के दर्द से परेशान हैं. पहले जहां ये दिक्कत बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, अब युवा भी इससे परेशान रहने लगे हैं. इसके पीछे लंबे समय तक बैठना, कमजोर मांसपेशियां, गलत लाइफस्टाइल और शरीर में जकड़न जैसे कारण जिम्मेदार होते हैं. अब, अगर आप भी इस दिक्कत से जूझ रहे हैं और घुटनों में तेज दर्द के चलते कई बार आपका चलना-फिरना भी दुभर हो जाता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने कुछ आसान और असरदार योगासन बताए हैं, जो घुटनों के दर्द को जड़ से खत्म करने में असर दिखा सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

रोज हल्दी खाने से क्या होता है? Doctor Hansa Yogendra ने बताया एक दिन में कितनी हल्दी खानी चाहिए

क्या कहती हैं योग गुरु?

वीडियो में डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, घुटने का दर्द सिर्फ घुटने की वजह से नहीं होता, बल्कि कमजोर जांघों, हिप मसल्स, खराब ब्लड सर्कुलेशन और शरीर में कठोरता की वजह से भी होता है. अगर सही तरह से योग और कुछ छोटी आदतों का ध्यान रखा जाए, तो इस दर्द से काफी हद तक राहत मिल सकती है.

योग गुरु कहती हैं, शुरुआत कुछ हल्के और सुरक्षित योग मूवमेंट से करनी चाहिए. जैसे-

सबसे पहले पैरों को साथ में रखकर घुटनों को आगे की ओर हल्का मोड़ें और घुटनों के ऊपर हथेलियां रखें.

अब, इस कंडीशन में घुटनों को गोल-गोल घुमाएं, पहले घड़ी की दिशा में फिर उल्टी दिशा में.

इसके बाद घुटनों को बार-बार मोड़कर सीधा करने का अभ्यास करें. इससे जॉइंट्स में मूवमेंट बढ़ता है और जकड़न कम होती है.

अपनी एक जांघ को पकड़र ऊपर उठाएं. अब, टखने और पंजे से सर्कल बनाने की कोशिश करें. ऐसा एक-एक कर दोनों पैरों से करें.

फिर अपने पैर को घुटनों से पीछे की ओर मोड़ें और एड़ी को कूल्हे के पास लाकर कुछ सेकंड रोकने का अभ्यास करें. ये अभ्यास मांसपेशियों को मजबूत बनाता है.

जमीन पर बैठकर पैर सीधा रखकर जांघों को बार-बार टाइट और रिलैक्स करना भी बहुत उपयोगी है.

साथ ही एक-एक पैर को मोड़कर सीधा करने का अभ्यास भी मदद करता है.

डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, ये सभी आसान योग अभ्यास घुटने के आसपास की मसल्स को मजबूत बनाते हैं, जिससे दर्द धीरे-धीरे कम होने लगता है.

योग के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अपनी आदतों में भी कुछ बदलाव करने से जरूरी हैं. जैसे-

लंबे समय तक घुटने मोड़कर न बैठें

हर 30-40 मिनट में थोड़ी देर चलें-फिरें

कभी भी शरीर को दर्द में जबरदस्ती न मोड़ें, हमेशा आराम से और जागरूकता के साथ अभ्यास करें.

अगर आपका वजन ज्यादा है, तो ये भी घुटनों में दर्द का कारण हो सकता है. ऐसे में वजन नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है. ज्यादा वजन घुटनों पर अतिरिक्त दबाव डालता है.

इन सब के साथ अच्छे कुशनिंग वाले सही फुटवियर पहनें, इससे घुटनों पर कम भार पड़ता है.

इस तरह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप बिना दवाई के नेचुरल तरीके से भी घुटनों के दर्द में पूरी तरह आराम पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.