सर्दियों में चाहिए चमकती हुई त्वचा? ऐसे करें घी का इस्तेमाल, हर कोई पूछेगा ग्लोइंग स्किन का राज

How to Use Ghee for Glowing Skin: सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस दौरान सबसे ज्यादा स्किन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. सर्द हवाओं के कारण त्वचा में नमी कम हो जाती है और ड्राईनेस आने लगती है. इससे कभी-कभार स्किन फटना भी शुरू हो जाती है. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार में मिलने वाली ब्यूटी क्रीम्स या मॉस्चराइजर का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं. लेकिन केमिकल युक्त होने के कारण इनसे त्वचा पर साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगते. क्या आप जानते हैं आपकी किचन में रखा घी इस समस्या से छुटकारा दिलाने में काफी ज्यादा कारगर हो सकता है. दरअसल, घी में विटामिन ए, डी, ई, और के, ओमेगा-3 और ओमेगा-9 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो स्किन को हेल्दी और रिपेयर करने में मदद करते हैं. इसी के चलते आज हम आपको घी को इस्तेमाल करने का तरीका बताने जा रहे हैं जिससे त्वचा एक दम चमक जाएगी. साथ ही आपकी ग्लोइंग स्किन देखकर हर कोई आपसे राज पूछने लगेगा.

1. चमकदार त्वचा के लिए कैसे करें घी का इस्तेमाल?

कई स्किन एक्सपर्ट्स के मुताबिक घी को रात में नाइट क्रीम के रूप में लगाना बहुत फायदेमंद होता है. इसको रात में लगाकर सोने से त्वचा की ड्राईनेस दूर होती है और चमक जाती है. इसको लगाने के लिए पहले आप अपनी त्वचा को अच्छे से साफ कर लें और उंगलियों की मदद से मसाज करते हुए अपनी त्वचा पर लगाएं. इससे स्कीन हाईड्रेट रहेगी और आपको बाजार के केमिकल युक्त मॉस्चराइजर भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

सर्दियों में बॉडी की मालिश या मसाज करना बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसके लिए आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे त्वचा हेल्दी बनती है और पूरे पोषक तत्व स्किन को मिलते हैं. मसाज के लिए आप घी को हल्का गर्म करें और फिर पूरी बॉडी पर लगाएं. बच्चों की घी से मालिश करना बहुत लाभदायक होता है.

सर्दियों में एड़ियों का फटना भी काफी ज्यादा आम हो जाता है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप रात को सोने से पहले अपनी एड़ियों को पहले हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लें और फिर एड़ियों पर घी की एक लेयर लगा दें और सो जाएं. सुबह उठकर गुनगुने पानी से पैरों को धो लें. ऐसा नियमित रूप से करने से आपकी फटी एड़ियां मुलायम होने लगेंगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.