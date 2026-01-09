घूमने का बना रहे हैं प्लान तो जैसलमेर में शुरू होगा 30 जनवरी से डेजर्ट फेस्टिवल, जहां राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और दिखेगा रंगों का जीवंत प्रदर्शन

Jaisalmer Desert Festival: अगर आप रेगिस्तान को शांत और स्थिर मानते हैं, तो जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल आपकी सोच बदल सकता है. राजस्थान के जैसलमेर में हर साल जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है. हर साल आयोजित होने वाला यह उत्सव इस बार 30 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा. तीन दिनों तक सम सैंड ड्यून्स के आसपास का इलाका संगीत, रंग और ग्रामीण आकर्षण से भर उठता है.

फेस्टिवल की खासियत

सुबह की शुरुआत मजेदार प्रतियोगिताओं से होती है. पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता में गति और स्टाइल दोनों का महत्व होता है, लेकिन सबसे लोकप्रिय है मूंछ प्रतियोगिता, जिसमें पुरुष अपनी लंबी, घुमावदार और सजी हुई मूंछों का प्रदर्शन करते हैं. इसके अलावा कठपुतली शो, फायर डांस, कलाबाजी और पारंपरिक बैंड्स माहौल को जीवंत बना देते हैं. इस फेस्टिवल में मिस पोखरण प्रतियोगिता भी होती है, जिसमें स्थानीय महिलाएं पारंपरिक परिधान में हिस्सा लेती हैं.

रेगिस्तान की जान ऊंट इस उत्सव का मुख्य आकर्षण हैं. यहां ऊंट दौड़, ऊंट पोलो और खूबसूरत बॉडी पेंटिंग देखने को मिलती है. शाम होते ही आतिशबाजी आसमान को रोशन कर देती है और जैसलमेर का सुनहरा किला इस नजारे को और भव्य बना देता है. पिछले वर्षों में ज्योति नूरां और कुतले खान जैसे कलाकारों ने अपने शानदार प्रदर्शन से फेस्टिवल को यादगार बनाया है.

फूड स्टॉल्स पर राजस्थानी व्यंजन जैसे दाल-बाटी-चूरमा और गट्टे की सब्ज़ी का स्वाद लिया जा सकता है. वहीं, शॉपिंग एरिया में हस्तशिल्प, आभूषण और कढ़ाईदार कपड़े मिलते हैं, जो बेहतरीन यादगार साबित होते हैं.

जैसलमेर को “गोल्डन सिटी” कहा जाता है. यहां का जैसलमेर किला दुनिया के कुछ “लिविंग फोर्ट्स” में से एक है, जहां आज भी लोग रहते हैं. पटवों की हवेली और सलीम सिंह की हवेली शहर के ऐतिहासिक वैभव को दिखाती हैं. फेस्टिवल स्थल सम सैंड ड्यून्स शहर से 40 किलोमीटर दूर है, जहां ऊंट सफारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया जा सकता है. रोमांच पसंद करने वालों के लिए कुलधरा गांव एक रहस्यमयी जगह है. दिन का अंत गडीसर झील पर करें, जहां सूर्यास्त के समय नाव की सवारी बेहद सुकून देती है.

हवाई मार्ग- नजदीकी एयरपोर्ट जैसलमेर है, जो शहर से 13 किमी दूर है.

रेल मार्ग- जैसलमेर रेलवे स्टेशन शहर के केंद्र से सिर्फ 1 किमी दूर है.

सड़क मार्ग- जैसलमेर राजस्थान के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है.

