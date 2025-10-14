Ghee benefits: घी के 7 जबरदस्त फायदे, जानें आयुर्वेद के अनुसार घी का इस्तेमाल कैसे करें

How to use ghee in Ayurveda: भारतीय रसोई में घी का इस्तेमाल सदियों से होता आया है. ये न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद अच्छा माना जाता है. हालांकि, घी के फायदे पाने के लिए ज्यादातर लोग केवल इसका सेवन करते हैं, जबकि आप और भी कई तरह से घी का इस्तेमाल कर सकते हैं. खासकर आयुर्वेद में घी के इस्तेमाल के कई तरीके बताए गए हैं, यहां हम आपको 7 ऐसे ही तरीके और उनके फायदे बता रहे हैं.

What is the best morning routine: सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए?

कैसे करें घी का इस्तेमाल

आयुर्वेद में दिन की शुरुआत घी के साथ करने को बेहद फायदेमंद बताया गया है. एक गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी मिलाकर पिएं. इससे पाचन तंत्र बेहतर होता है. घी आंतों को चिकनाई देता है, कब्ज से राहत दिलाता है और वात दोष को संतुलित करता है. ऐसे में खासकर जो लोग अक्सर पेट साफ न होने, गैस या सूखेपन से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह तरीका बेहद फायदेमंद हो सकता है.

सोने से पहले आधा या एक चम्मच घी को गर्म दूध में मिलाकर पिएं. इससे नींद अच्छी आती है. इस तरह लेने पर घी शरीर के ऊतकों को पोषण देता है, दिमाग को शांत करता है और शरीर को आराम देने में भी मदद करता है.

घी को हल्का गुनगुना कर लें. इसे रोज सुबह कुछ मिनट के लिए मुंह में रखकर कुल्ला करें. इस तरीके को ऑयल पुलिंग कहा जाता है. ऑयल पुलिंग से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं, मुंह की ड्राईनेस खत्म होती है, दांतों का पीलापन कम होता है और सांस की दुर्गंध भी कम होती है.

आयुर्वेद में घी से नस्य थेरेपी करने की सलाह दी जाती है. इसमें 2-3 बूंद गुनगुने घी को नाक में डाला जाता है. ऐसा करने से नाक की नमी बनी रखती है, सूखापन या जलन दूर होती है.

नाभि हमारे शरीर के कई ऊर्जा मार्गों (नाड़ियों) का केंद्र है. नाभि पर घी लगाने से पाचन अग्नि को संतुलित करने में मदद मिलती है. इससे गैस, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याओं में आराम मिल सकता है.

गरम घी से जोड़ों की मालिश करने से जकड़न और दर्द कम होता है. यह सूजन घटाने और जोड़ों को लचीलापन देने में मदद करता है.

इन सब से अलग हल्की जलन, कट या फटे होंठों पर शुद्ध घी लगाने से त्वचा जल्दी ठीक होती है और संक्रमण से बचाव होता है.

इस तरह आप 7 अलग-अलग तरीकों से घी का इस्तेमाल कर इसके लाभ पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.