ब्लैकहेड्स होंगे गायब, मोती से चमक जाएंगे दांत, बस नारियल तेल को इन 4 तरीकों से ऐसे करें इस्तेमाल

How to Use Coconut Oil: खाने का स्वाद बढ़ाने से लेकर सेहत, बाल और त्वचा के लिए नारियल का तेल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसको लगाने से स्किन से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं और त्वचा में नमी भी बनी रहती है. बता दें कि नारियल तेल में एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-माइक्रोबियल प्रोपर्टीज समेत विटामिन-ई, विटामिन-के जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मददगार होते हैं. अगर इस तेल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कई समस्याओं से राहत मिल सकती है. कंटेंट क्रिएटर पुर्णिमा ने एक वीडियो शेयर कर नारियल तेल को 4 तरीके से अलग-अलग समस्याओं के लिए इस्तेमाल करना बताया है.

1. ब्लैकहेड्स

नाक पर जमे जिद्दी ब्लैकहेड्स को हटाने के लिए आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप नारियल के तेल में थोड़ी सी चीनी मिलाएं और एक स्क्रब तैयार कर लें. इसके बाद अपनी नाक पर इस मिश्रण को लगाकर हल्के हाथों से 2-3 मिनट के लिए रगड़ें. ऐसा करने से आप ब्लैकहेड्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं वो भी बिना किसी दर्द के.

आंखों के नीचे काले घेरों से राहत पाने के लिए नारियल का तेल काफी उपयोगी हो सकता है. इसके लिए आप कॉफी पाउडर में नारियल तेल की बूंदे डालकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को अपनी आंखों के नीचे वाले हिस्से पर लगाएं और थोड़ी देर बाद फेस वॉश कर लें. ये डार्क सर्कल्स को कम करने में मदद करता है और इससे स्किन भी मुलायम होती है.

स्किन पिगमेंटशन के लिए आप नारियल तेल में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिलाएं और एक लोशन तैयार कर लें. इसके बाद इस लोशन को अपनी गर्दन, कोहनी, घुटने या डार्क स्किन वाली जगह पर लगाएं और कुछ देर बाद साफ पानी से धो लें. इससे स्किन का टोन लाइट होता है. इस नुस्खे को आप नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं.

अपने दांतों की पीली परत हटाकर उन्हें मोतियों सा चमकाने के लिए आप नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप 1 चम्मच नारियल तेल में चुटकी भर हल्दी मिक्स कर लें. अब इस पेस्ट को ब्रश पर लगाकर अपने दांत साफ करें. ऐसा नियमित रूप से करने से आपके दांत प्राकृतिक रूप से सफेद होना शुरू हो जाएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.