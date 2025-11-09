विज्ञापन

हेयरफॉल- डैंड्रफ से मिलेगी राहत! घर पर ही आंवला-एलोवेरा से बना लें नेचुरल तेल, केरल की महिला ने बताया तरीका

Home Made Hair Oil Remedy: बालों का टूटना-झड़ना, डैंड्रफ, ड्राईनेस जैसी समस्याएं तो अब आम होती जा रही हैं. इससे राहत पाने के लिए लोग बाजार में आने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनमें मौजूद केमिकल साइड इफेक्ट का कारण बनते हैं. ऐसी स्थिति में घरेलू नुस्खे काफी ज्यादा कारगर साबित होते हैं.

घर पर बनाएं बालों में लगाने वाला तेल
Home Made Hair Oil Remedy: हर उम्र के पुरुष-महिला को आजकल बालों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. बालों का टूटना-झड़ना, डैंड्रफ, ड्राईनेस जैसी समस्याएं तो अब आम होती जा रही हैं. इसका मुख्य कारण खराब लाइफस्टाइल, खानपान, तनाव-चिंता माना जाता है. कभी-कभी मौसम बदलने के कारण भी बालों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अधिकतर सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा के कारण बालों में काफी रूखापन नजर आने लगता है. इससे राहत पाने के लिए लोग बाजार में आने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनमें मौजूद केमिकल साइड इफेक्ट का कारण बनते हैं. ऐसी स्थिति में घरेलू नुस्खे काफी ज्यादा कारगर साबित होते हैं. 

घर पर तैयार करें तेल

बालों की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए आज हम आपको ऐसा तेल बनाने की विधि बताएंगे जिसे लगाने से बाल हेल्दी होंगे और हेयरफॉल-डैंड्रफ जैसी समस्या से छुटकारा मिलेगा. जानकारी के लिए बता दें कि ये प्रोसेस केरल की रहने वाली क्रिएटर काव्या ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया है. इस तेल को बनाना बहुत आसान है और खास बात है कि इसको बनाने में किसी भी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है.

नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली सामग्री
  • नारियल का तेल
  • ⁠मेथी दाने
  • ⁠करी पत्ते
  • ⁠एलोवेरा जेल
  • ⁠तुलसी के पत्ते
  • ⁠आंवला
कैसे तैयार करें तेल?

इस तेल को बनाना बहुत आसान है और ये काफी जल्दी बनकर तैयार भी हो जाएगा. इसके लिए आपको एक पैन में 1 कप नारियल तेल गर्म करना है. इसके बाद इसमें मेथी के दाने, करी पत्ते, आंवला, तुलसी और एलोवेरा जेल डालना है. अब इस तेल को तब तक पकाएं जब तक इसका रंग न बदल जाए. इसके बाद तेल को ठंडा करें और एक कंटेनर में स्टोर कर लें. लंबे समय तक रखने के लिए इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं. 

कैसे लगाएं?

इस तैयार किए गए तेल को आप रात को सोने से पहले या फिर बाल धोने से पहले लगा सकते हैं. साथ ही अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आप इसको एक हफ्ते में 2 बार जरूर लगाकर देखें. 

क्या हैं फायदे?

इस तेल में मौजूद सामग्रियों में फैटी एसिड, विटामिन ई, प्रोटीन, निकोटिनिक, विटामिन-बी, बीटा-कैरोटीन, एंटीफंगल और ऐंटिबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. इसको लगाने से बाल हेल्दी होने के साथ-साथ लंबे, घने और काले भी बनते हैं. साथ ही इससे हेयर ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है और रूखापन भी खत्म हो जाता है. इसके अलावा बालों का टूटना-झड़ना, डैंड्रफ, ड्राईनेस से भी छुटकारा दिलाने में ये तेल काफी मददगार होता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

Lifestyle, Homemade Hair Oil Remedy, Home Remedies, Hair Problems
