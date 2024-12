अमरूद की पत्तियां आपके चेहरे की झुर्रियों को करेंगी कम, लेकिन कैसे जानिए यहां

How to use guava leaves in skin care : अमरूद की पत्तियां न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती हैं, बल्कि चेहरे की झुर्रियों को कम करने में भी मदद करती हैं. अमरूद की पत्तियों में कई एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी (C), और पौष्टिक तत्व होते हैं, जो त्वचा को पोषण देने और उसे निखारने में आपकी पूरी मदद करते हैं. ऐसे में हम यहां पर आपको बता रहे हैं अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल झुर्रियों (home remedy for reduce wrinkles) को कम करने में कैसे करना है.

आप अमरूद की पत्ती से फेस टोनर (face toner) और पैक (amrud face pack) घर पर आसानी से तैयार करके चेहरे को निखार सकती हैं. इसकी सामग्री और विधि आगे बता रहे हैं...

Year ender 2024 : ये 4 हेयर स्टाइल 2024 में रहीं ट्रेंडिंग, आप भी अपने खास दिन पर जरूर करें ट्राई, सुंदरता में लग जाएगा चार चांद

अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल कैसे करें - how to use guava leaves

अमरूद फेस पैक - Guava face pack

इसे बनाने के लिए आपको कुछ ताजी अमरूद की पत्तियां और 1 चमच शहद चाहिए.

सबसे पहले आपको ताजी अमरूद की पत्तियों को धोकर अच्छी तरह से सुखा लीजिए. अब पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट तैयार करिए. अब आप इस पेस्ट में शहद मिलाकर चेहरे और गर्दन एरिया में अच्छे से लगा लीजिए. 15 से 20 मिनट के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दें और फिर हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को साफ कर लीजिए. रोजाना इसका उपयोग करने से चेहरे की त्वचा मुलायम और झुर्रियां कम होने लगेंगी.

अमरूद की पत्तियों का फेस टोनर - Guava leaf face toner

इसके लिए आपको 1 कप पानी और 5 से 6 ताजे अमरूद की पत्तियां चाहिए.

सबसे पहले पानी में अमरूद की पत्तियां अच्छे से उबाल लीजिए. जब पानी आधा रह जाए, तो इसे छान लें और ठंडा होने के लिए रख दीजिए. अब आप इस पानी को एक बॉटल में भरकर स्टोर कर लीजिए. अब आप जब चाहें चेहरे पर टोनर की तरह इस्तेमाल करें. इससे त्वचा में कसावट आएगी और फाइन लाइन और झुर्रियों का भी असर कम होगा. आप इसे सुबह और रात में अप्लाई कर सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.