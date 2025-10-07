बंद कान को तुरंत कैसे खोलें? डॉक्टर ने बताया कान में ब्लॉकेज हो तो कर लें ये 3 काम

How to Unclog Your Plugged Up Ears: कान बंद होने की समस्या बहुत आम है. कई बार कान में पानी चले जाने पर, हवाई जहाज में सफर करते समय, कभी पहाड़ों पर जाते हुए या सर्दी-जुकाम के दौरान कानों में दबाव महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही. इस परेशानी को क्लॉग्ड ईयर या ईयर ब्लॉकेज कहा जाता है. जाहिर है इस कंडीशन में असहजता का एहसास बेहद बढ़ जाता है. अब, अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं बंद कान को तुरंत खोलने के कुछ असरदार तरीके-

क्या करें?

इसे लेकर ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर क्लिफ ओल्सन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने 3 आसान तरीके बताए हैं, जिनसे आप कान में जमी ब्लॉकेज को तुरंत खोल सकते हैं.

ऑडियोलॉजिस्ट बताते हैं, बंद कान को खोलने का ये सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका है. अपनी नाक को उंगलियों से बंद करें और मुंह भी बंद रखें. अब हल्के से हवा फूंकने की कोशिश करें, जैसे नाक के अंदर से हवा बाहर निकाल रहे हों. इससे कान के अंदर का दबाव बराबर हो जाता है और कान खुल जाता है. हालांकि, इस ऐसा करते हुए बहुत जोर से हवा न फूंकें.

ये तरीका भी वॉल्साल्वा मेथड जैसा ही है लेकिन इसमें आपको एक और काम करना है. नाक बंद करके हल्के से फूंक मारते हुए साथ में निगलने की कोशिश करें. इससे हवा आसानी से कान के भीतर तक पहुंचती है और ब्लॉकेज जल्दी खुल सकता है.

इन सब से अलग बस एक या दो बार गहरी जम्हाई लें. इससे भी यूस्टेशियन ट्यूब खुलती है और हवा का संतुलन बनता है. बंद कान को खोलने का यह सबसे आसान तरीका हो सकता है.

ऑडियोलॉजिस्ट आगे बताते हैं, अगर इन सभी तरीकों से भी कान बंद महसूस हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ अन्य कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. जैसे- कान में वैक्स (earwax) का जमना, मिडल ईयर में फ्लूइड होना या अचानक सुनाई न देना (sudden hearing loss). ऐसी स्थिति में घर पर इलाज करने के बजाय तुरंत किसी ऑडियोलॉजिस्ट या ईएनटी डॉक्टर से संपर्क करें.

कान बंद होना आम बात है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक बनी रहे, तो इसे नजरअंदाज न करें. ज्यादातर मामलों में वॉल्साल्वा, लॉवरी या जम्हाई लेने से आराम मिल जाता है. लेकिन अगर फिर भी राहत न मिले, तो विशेषज्ञ से जांच करवाना ही सबसे सुरक्षित उपाय है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.