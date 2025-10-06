पीले दांतों को सफेद कैसे करें? डॉक्टर ने बताया बस ब्रश करते हुए कर लें ये काम, ज्यादा चमकदार दिखेंगे Teeth

Teeth whitening: चमकते सफेद दांत पाना हर किसी की चाहत होती है. ये न सिर्फ आपकी स्माइल को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि अच्छी ओरल हेल्थ का साइन भी होते हैं. लेकिन कई बार कुछ खराब आदतों जैसे- धूम्रपान, कुछ खास चीजों का सेवन जैसे- कॉफी, चाय और गलत ब्रशिंग की वजह से दांत पीले पड़ने लगते हैं. ऐसे में दांतों को साफ करने के लिए लोग तमाम तरह के घरेलू नुस्खे और महंगे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं और तरह-तरह के नुस्खे आजमाने के बाद भी आपके दांतों का पीलापन साफ नहीं हो पा रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस कंडीशन में क्या करना चाहिए.

कैसे पाएं पीले दांतों से छुटकारा?

इसे लेकर यूके के मशहूर NHS सर्जन और हेल्थ कंटेंट क्रिएटर डॉक्टर करण राजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, अगर आप पीले दांतों को सफेद करना चाहते हैं, तो टूथपेस्ट की जगह अपना ब्रश बदलना ज्यादा बेहतर है.

डॉक्टर राजन के अनुसार, इलेक्ट्रिक टूथब्रश मैन्युअल ब्रश की तुलना में ज्यादा प्रभावी होता है. यह दांतों पर जमी प्लाक को बेहतर तरीके से हटाता है, जिससे दांतों का रंग साफ और सफेद बना रहता है. साथ ही, यह उन बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है जो एसिड बनाकर दांतों की सतह को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में पीले दांतों की सफाई करने के लिए इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल करें.

इससे अलग डॉक्टर ने ओरल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने और दांतों की ठीक ढंग से सफाई के लिए कुछ अन्य तरीके भी बताए हैं. जैसे-

डॉक्टर राजन कहते हैं, फ्लॉसिंग करने से दांतों के बीच जमी गंदगी और बैक्टीरिया हट जाते हैं, जो सामान्य ब्रशिंग से नहीं निकलते. यह एनारोबिक बैक्टीरिया के जमाव को रोकता है, जो बदबू और मसूड़ों में सूजन का कारण बनते हैं.

हर दिन जीभ को स्क्रैप करना जरूरी है. इससे बैक्टीरिया और डेड सेल्स साफ होते हैं और मुंह की बदबू से छुटकारा मिलता है.

डॉक्टर राजन के अनुसार, जायलिटॉल गम चबाने से लार का प्रवाह बढ़ता है, जिससे दांतों की सतह पर मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया कम होते हैं. यह इनेमल की सुरक्षा करता है और मुंह का पीएच बैलेंस बनाए रखता है.

कई माउथवॉश में मौजूद अल्कोहल फायदेमंद बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है. डॉक्टर राजन सलाह देते हैं कि ऐसे माउथवॉश का नियमित इस्तेमाल न करें.

पर्याप्त पानी पीने से लार का फ्लो बना रहता है. लार में मौजूद एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं और दांतों को स्वस्थ रखते हैं.

इन सब से अलग डॉक्टर बताते हैं, सेब, गाजर और सलाद जैसे फाइबर-युक्त फूड्स नेचुरल तरीके से दांतों की सफाई करते हैं. यह अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देते हैं.

ऐसे में अगर आप अपने दांतों की चमक को बनाए रखना चाहते हैं, तो किसी केमिकल या व्हाइटनिंग किट की बजाय इन आसान आदतों को अपनाएं. सही ब्रशिंग, सफाई और हेल्दी डाइट ही दांतों की असली चमक लौटाने का सबसे असरदार तरीका है.

