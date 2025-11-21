Stop Snoring: खर्राटे लेने से क्या समस्या होती है? क्या आप भी खर्राटों से परेशान हैं, इन तरीकों से खर्राटों की समस्या हो जाएगी दूर

Stop Snoring Naturally: खर्राटे लेना कोई आम बात नहीं है. खर्राटे एक स्वास्थ्य समस्या है, जो डेली लाइफ को गंभीर रूप से प्रभावित करती है. यह न केवल खर्राटे लेने वालों के लिए, बल्कि बगल में सोने वालों के लिए भी एक समस्या है. आमतौर पर नींद के दौरान आपकी सांस बार-बार कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है, जिससे हवा ठीक से अंदर नहीं जा पाती. इससे खर्राटे आते हैं. कई बार यह किसी खतरनाक समस्या का संकेत भी हो सकता है, जो लोग रोजाना खर्राटों से पीड़ित होते हैं, वे सुबह उठने पर थका हुआ महसूस करते हैं. उन्हें दिन भर नींद आती रहती है. चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है. इसके अलावा यह हार्ट से जुड़ी समस्या का कारण भी बन सकती है, लेकिन कुछ आसान से उपायों के इस समस्या को दूर किया जा सकता है.

आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ सलीम जैदी के मुताबिक, खर्राटे लेना आपके और आपके साथ सोने वाले दोनों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है. हालांकि, कभी-कभी खर्राटे लेना सामान्य है, लेकिन अगर यह नियमित और तेज हो तो यह कुछ हेल्थ समस्याओं का संकेत हो सकता है.

खर्राटे क्यों आते हैं?

बहुत से लोग पीठ के बल सोते हैं. इस तरह सोने से उनकी वायुमार्ग बहुत ज्यादा बंद हो जाती है. इससे उन्हें ज्यादा खर्राटे आते हैं, लेकिन अगर वे करवट लेकर सोते हैं, तो उनकी वायु मार्ग पर दबाव कम हो जाता है और हवा आसानी से प्रवाहित होती है. इससे खर्राटे कम आते हैं.

अधिक वजन वाले लोगों में गले के आसपास चर्बी बढ़ने से वायु मार्ग संकरा हो जाता है. इससे वायु प्रवाह कम हो जाता है और खर्राटे आने लगते हैं. इसलिए, 5-10 प्रतिशत वजन कम करने से भी खर्राटों में काफी कमी आ सकती है. रोजाना 30 मिनट तेज चलना, योग करना और शरीर को फिट रखने वाले अन्य व्यायाम खर्राटों की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं.

खर्राटों का एक मुख्य कारण स्लीप एपनिया नामक गंभीर स्थिति हो सकती है, जिसमें नींद के दौरान आपकी सांस बार-बार कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है. इसके अलावा स्लीप एपनिया के साथ तेज और लगातार खर्राटे लेने से हाई ब्लड प्रेशर के साथ-साथ और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है.

अच्छी नींद न मिलने के कारण दिन में नींद, सिरदर्द और थकान महसूस हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.