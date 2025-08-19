रात में चढ़ जाती है पैर की नस पर नस? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया क्यों होता है ऐसा और कैसे पाएं छुटकारा

Night leg cramps: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात को गहरी नींद के बीच अचानक पैर में जोर का खिंचाव आ गया हो और नींद टूट गई हो? कुछ लोग इसे 'नस चढ़ना' कहते हैं, तो कुछ ऐंठन. कई बार तो यह दर्द इतना तेज होता है कि कुछ मिनट तक पैर हिलाना भी मुश्किल लगता है.

अगर आप भी अक्सर इस परेशानी से जूझते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से जानते हैं रात को सोते हुए पैर की नस पर नस क्यों चढ़ जाती है, साथ ही जानेंगे इससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया जा सकता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर NDTV संग हुई बातचीत के दौरान जीवा आयुर्वेद के निदेशक और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान ने बताया, 'आमतौर पर लोग इसे मामूली थकान समझकर भूल जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद की नजर से देखें तो यह संकेत है कि शरीर में वात दोष बढ़ रहा है और नसों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है.'

डॉक्टर चौहान कहते हैं, 'मेरे पास रोज कई मरीज इस समस्या को लेकर आते हैं. जब मैं इसे लेकर उनसे बात करता हूं तो लगभग हर किसी के लाइफस्टाइल में कुछ न कुछ गड़बड़ी मिलती है. कोई देर रात तक मोबाइल चलाता है और नींद पूरी नहीं करता, तो कोई दिनभर खड़ा रहकर काम करता है. ये सब कारण धीरे-धीरे नसों और मांसपेशियों को कमजोर कर देते हैं और इसी के चलते रात को अचानक खिंचाव, झटके या नस चढ़ने की समस्या होने लगती है.'

डॉक्टर प्रताप चौहान ने बताया, इसके लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल में सुधार करना जरूरी है. अच्छी नींद लें और हेल्दी भोजन करें. इसके अलावा आप अश्वगंधा, शतावरी और मिश्री को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

इसके लिए इन तीनों चीजों को बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीस लें. तैयार चूर्ण सुबह और रात, सोने से पहले, एक-एक चम्मच गुनगुने दूध के साथ लें.

कैसे फायदा पहुंचाता है ये नुस्खा?

आयुर्वेदाचार्य के मुताबिक, अश्वगंधा शरीर को ताकत देती है और वात दोष को शांत करती है.

शतावरी नसों को पोषण देती है और शरीर में ठंडक बनाए रखती है.

वहीं, मिश्री पाचन में मदद करती है और औषधि के असर को संतुलित करती है.

डॉक्टर चौहान बताते हैं, पानी की कमी के चलते भी नस चढ़ने लगती हैं. ऐसे में पर्याप्त पानी पिएं.

हेल्दी लाइफस्टाइल और इस असरदार नुस्खे को नियमित तौर पर फॉलो कर आप नस चढ़ने की परेशानी से राहत पा सकते हैं, साथ ही इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ में भी सुधार होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.