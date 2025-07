बारिश में घर में इधर-उधर रेंगते नजर आ रहे हैं केंचुएं? जानें बिना मारे कैसे पाएं इनसे छुटकारा, पूरी बरसात एक भी नहीं आएगा नजर

How to get rid of earthworms: बरसात का मौसम गर्मी से राहत देता है. हालांकि, इस मौसम में कुछ परेशानियां भी बढ़ जाती हैं. इन्हीं में से एक है कीड़े-मकौड़ों की दिक्कत. खासकर बारिश शुरू होते ही कई बार घर के अंदर या बाहर के कोनों में केंचुए नजर आने लगते हैं. ये छोटे-छोटे रेंगते जीव भले ही हानिकारक न हों, लेकिन घर में उन्हें देखना किसी को अच्छा नहीं लगता, साथ ही ये गंदगी का एहसास भी बढ़ा देते हैं. केंचुए आमतौर पर मिट्टी में रहते हैं और वहां सड़ी-गली चीजों को तोड़कर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं. बगीचे के लिए ये बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन जब ये घर के अंदर आने लगते हैं, तो परेशानी हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं घर के अंदर से केंचुएं का सफाया कैसे किया जा सकता है.

घर में क्यों आते हैं केंचुए?

बारिश के समय जमीन में पानी भर जाता है और मिट्टी गीली हो जाती है. ऐसे में केंचुए सांस लेने के लिए सूखी लेकिन नम जगह ढूंढ़ते हैं. अगर आपके घर में बाथरूम, बेसमेंट या रसोई के पास नमी है, तो केंचुए वहीं छुप सकते हैं. इसके अलावा अगर घर की दीवारों में दरारें हैं, टाइल्स के बीच में गैप है या ड्रेनेज सिस्टम कमजोर है, तो भी केंचुए घर में घुसने लगते हैं.

अच्छी बात यह है कि आप कुछ बेहद आसान तरीके अपनाकर घर के अंदर से केंचुओं का पूरी तरह सफाया कर सकते हैं. इसके लिए-

सबसे पहले नमी कम करें. घर में जहां भी नमी है, जैसे बाथरूम, सिंक के नीचे या स्टोर रूम, वहां हवा का बहाव बढ़ाएं. लीक हो रहे नल या पाइप को ठीक कराएं.

इसके बाद घर के दराजों और दरारों पर ध्यान दें. बारिश के समय घर के दरवाजे-खिड़की बंद रखें. वहीं, अगर कहीं दरारें हैं, तो इन्हें सिमेंट या पुट्टी की मदद से अच्छी तरह भर दें.

ड्रेनेज दुरुस्त करें और घर के बाहर और आसपास पानी जमा न होने दें. बारिश का पानी ठीक से बह जाए, इसका ध्यान रखें. जमे हुए पानी में केंचुओं के साथ-साथ और भी कई जीव पनप सकते हैं.

घर के अंदर साफ-सफाई रखें और घर के गीले कोनों को समय-समय पर सुखाते रहें.

इन सब से अलग आप केंचुओं से छुटकारा पाने के लिए एक आसान हैक भी फॉलो कर सकते हैं. इसके लिए जहां से केंचुए अंदर आ रहे हैं, उस जगह पर थोड़ा-सा नमक छिड़क दें. ऐसा करने से उस जगह पर केंचुए नहीं आएंगे.

गौरतलब है कि केंचुए कोई खतरनाक कीड़े नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें मारने की भी जरूरत नहीं होती है. अगर आप घर में नमी और एंट्री पॉइंट्स को कंट्रोल में रखें, तो केंचुए खुद-ब-खुद दूर रहेंगे.

