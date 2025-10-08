पेशाब में जलन और बार-बार यूरिन पास हो तो क्या करें? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया असरदार नुस्खा, 3 दिनों में मिल जाएगा आराम

Ayurvedic Remedy For UTI: कई महिलाएं पेशाब में जलन, बार-बार यूरिन आना या वाइट डिस्चार्ज जैसी समस्याओं से परेशान रहती हैं. इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. जैसे- पानी कम पीना, शरीर में गर्मी बढ़ना, संक्रमण या गलत खानपान. अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रही हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसके लिए मशहूर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने दो खास और असरदार नुस्खे बताए हैं. वे बताती हैं कि इन्हें आजमाने से आपको महज 3 दिनों में आराम मिल सकता है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

पहला नुस्खा

2 ग्राम उड़द दाल पाउडर

2 ग्राम विदारी कंद पाउडर

2 ग्राम मुलैठी पाउडर

2 ग्राम शुद्ध शहद और

2 ग्राम मिश्री पाउडर

इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर रोज एक बार पानी के साथ खाएं. इसे केवल 3 दिन तक लेना है. आयुर्वेद के अनुसार, यह मिश्रण शरीर की गर्मी को शांत करता है, मूत्र मार्ग को साफ रखता है और संक्रमण से राहत दिलाता है.

श्वेता शाह बताती हैं, अगर जलन या बार-बार यूरिन की समस्या बनी रहती है, तो आप अनार के छिलकों से एक खास ड्रिंक तैयार कर उसका सेवन कर सकती हैं.

इसके लिए 4-5 अनार के स्लाइस लें

इन्हें 1 गिलास पानी में उबालें

जब पानी थोड़ा कम हो जाए, तो इसे छानकर पिएं.

न्यूट्रिशनिस्ट इसे दिन में दो बार पीने की सलाह देती हैं. ये ड्रिंक शरीर को ठंडक देती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है और पेशाब से जुड़ी परेशानियों में भी आराम पहुंचाती है.

दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं.

बहुत मसालेदार या तली हुई चीजें न खाएं.

नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी जैसी ड्रिंक्स लें.

इन सब से अलग पेशाब को रोककर न रखें. ऐसा करने से संक्रमण बढ़ सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.