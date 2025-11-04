Face Glow Tips: एक चम्मच चावल के आटे से मिलेगी बेदाग और ग्लोइंग स्किन, इन 3 तरह से चेहरे पर लगाएं

Face Glow Tips: आजकल प्रदूषण और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते त्वचा को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है. त्वचा की रोजाना जितनी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, हमारा चेहरा उतना ही सुंदर और चमकदार बनता जाएगा, लेकिन आजकल प्रदूषण, तनाव, नींद की कमी और असंतुलित आहार आदि के चलते चेहरे की चमक कहीं गुम होती जा रही है. हालांकि, कुछ लोग इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए महंगी क्रीम, फेस सीरम, फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं. इनमें मौजूद केमिकल्स त्वचा को कुछ देर के लिए चमक तो दे देते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए यह सब फेल साबित हो जाते हैं. अगर, आप भी त्वचा को सुंदर और चमकदार बनाए रखने के लिए घरेलू उपाय अपनाना चाहते हैं, तो एक चम्मच चावल के आटा आपके के लिए बहुत असरदार साबित हो सकता है.

चेहरे के लिए चावल के आटे के फायदे

अपनी सुंदरता को निखारने के लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त उत्पादों का इस्तेमाल करने से बेहतर है कुछ प्राकृतिक उत्पादों पर भरोसा करना चाहिए. त्वचा को सुंदर बनाए रखने के लिए चावल का आटा बहुत ही लाभकारी होता है. चावल के आटे का इस्तेमाल त्वचा की खूबसूरती के लिए खूब किया जाता है. चावल का आटा त्वचा की देखभाल में अहम भूमिका निभाता है.

चावल में विटामिन बी, पेरुलिक एसिड, एलांटोइन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व होते हैं. जो कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करते हैं. इसके अलावा ये त्वचा को प्राकृतिक चमक प्रदान करते हैं. चावल के आटे से बने फेस पैक और स्क्रब को इस्तेमाल करने से त्वचा मुलायम बनती है. ये चेहरे से मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में भी मदद करते हैं.

चावल के आटे से फेस पैक बनाए रखने के लिए दो चम्मच आटा, एक चम्मच दूध और थोड़ा सा शहद मिलाकर एक चिकना पेस्ट बनाएं. इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें. इसे हफ्ते में दो बार लगाएं, जिससे त्वचा प्राकृतिक रूप से चमक उठेगी.

चावल का आटा और दही का इस्तेमाल करने से त्वचा को बहुत ही फायदा मिलता है. दोनों ही त्वचा को चमकदार बनाने वाले तत्वों से भरपूर होते हैं. चावल का आटा और दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो त्वचा को एक्सफोलिएट करता है.

त्वचा की सुंदरता बढ़ाने के लिए चावल के आटे में शहद मिक्स करके चेहरे पर लगा सकते हैं. एक कटोरी में 2 चम्मच चावल का आटा, एक चम्मच शहद और एक चम्मच गुलाब जल डालें और अच्छी तरह मिलाएं. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें. उसके बाद चेहरे को पानी से धो लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.