दिल्ली-NCR में 'जहरीली हवा' का कहर, डॉक्टर ने बताया छोटे बच्चों को एयर पॉल्यूशन से कैसे बचाएं

aParenting Tips: दिल्ली-NCR में हर साल सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है. ऐसे में हवा में घुला धुआं और धूल खासकर बच्चों के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होता है. छोटे बच्चों की इम्यूनिटी अभी पूरी तरह विकसित नहीं होती, इसलिए वे प्रदूषण से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं. इससे खांसी, जुकाम, सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए मशहूर पीडियाट्रिशियन अर्पित गुप्ता ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने 6 ऐसे आसान तरीके बताए हैं, जिन्हें अपनाकर पेरेंट्स अपने बच्चों को एयर पॉल्यूशन से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं. आइए जानते हैं ये तरीके-

नंबर 1- सुबह-शाम खिड़कियां बंद रखें

सुबह और शाम के समय हवा में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है. इसलिए इन घंटों में घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें ताकि बाहर की दूषित हवा अंदर न आ सके.

अगर संभव हो तो बच्चे के कमरे में एक अच्छा एयर प्यूरीफायर लगाएं. यह हवा में मौजूद हानिकारक कणों को कम करता है और कमरे का वातावरण साफ रखता है.

जब AQI (Air Quality Index) बहुत ज्यादा हो, तो बच्चों को पार्क या बाहर खेलने भेजने से बचें. उनकी सेहत के लिए घर पर ही इंडोर गेम्स खिलाएं जैसे लूडो, ब्लॉक्स या पजल्स.

पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. बच्चों को दिनभर में कई बार पानी पिलाएं, ताकि उनका शरीर अंदर से साफ रह सके.

विटामिन C इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है. बच्चों को रोजाना आंवला, संतरा, किवी, टमाटर और नींबू जैसे फल खिलाएं. इससे उनका शरीर प्रदूषण के असर से लड़ने में सक्षम बनता है.

जब भी बच्चा बाहर जाए, उसे अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनाएं. यह हवा में मौजूद धूल और जहरीले कणों से उसे बचाता है.

डॉक्टर अर्पित का कहना है कि बच्चे को पूरी तरह प्रदूषण से बचाना मुश्किल है, लेकिन सही सावधानियों से उसका असर काफी हद तक कम किया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.