सर्दी में बच्चे को ठंड लगने से कैसे बचाएं? पीडियाट्रिशियन ने बताए 3 आसान तरीके, पूरी सर्दी बीमार नहीं पड़ेगा बच्चा

Parenting Tips: सर्दियों का मौसम बच्चों के लिए थोड़ा चुनौती भरा होता है. बच्चे मुंह से बोलकर नहीं बता पाते हैं कि उन्हें ठंड लग रही है. ऐसे में माता-पिता की चिंता भी बढ़ जाती है. पैरेंट्स के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि वे अपने बच्चे को ठंड लगने से कैसे बचाएं? इसी कड़ी में पीडियाट्रिशियन मयूर कलसरिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने 3 बातें बताई हैं. डॉक्टर कहते हैं, इन 3 बातों का ध्यान रखकर आप पूरी सर्दियों अपने बच्चे को ठंड से बचा सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

नंबर 1- सही कपड़े पहनाएं

सबसे पहले पीडियाट्रिशियन बच्चे को सही कपड़े पहनाने की सलाह देते हैं. अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को बहुत मोटा स्वेटर या जैकेट पहनाने से वह ज्यादा गर्म रहेगा, लेकिन डॉक्टर ऐसा न करने की सलाह देते हैं. वे बताते हैं, बच्चे को एक मोटा कपड़ा पहनाने की बजाय 2-3 पतली लेयर्स पहनाना बेहतर होता है. इससे शरीर की गर्मी अंदर रहती है और बच्चा ज्यादा आराम महसूस करता है. साथ ही बच्चे को आपसे एक लेयर ज्यादा कपड़े पहनाएं. यानी ठंड में अगर आपने 3 लेयर पहनी हैं, तो बच्चे को 4 लेयर पहनाएं. सबसे नीचे कॉटन का कपड़ा पहनाएं फिर वुलेन कपड़े पहनाएं. इसके साथ ही बच्चे के सिर, कान और पैर ढके रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड इन्हीं हिस्सों से लगती है.

पीडियाट्रिशियन बताते हैं, सर्दियों में बच्चे को हमेशा दोपहर के समय नहलाएं. इस समय तापमान थोड़ा गर्म रहता है. रोजाना लंबे समय तक नहलाना जरूरी नहीं है. नहलाने का समय 5 मिनट से ज्यादा न रखें, साथ ही पानी हमेशा हल्का गुनगुना होना चाहिए. इन सब से अलग नहलाने के बाद 3 मिनट के अंदर बच्चे को मॉइस्चराइजर लगा दें. इससे त्वचा की नमी बनी रहती है और ड्राइनेस से बचाव होता है.

इन सब से अलग डॉक्टर बहुत ज्यादा ठंड होने पर कमरे में हीटर इस्तेमाल करने की सलाह देते है, लेकिन बच्चे को सीधे हीटर के सामने बैठाना नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में कमरे को सिर्फ हल्का गर्म रखें, हवा में नमी बनाए रखने के लिए ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, ताकि बच्चे की त्वचा और नाक सूखने न पाए. इन सब से अलग कमरे में वेंटिलेशन का भी ध्यान रखें.

इस तरह अगर आप कपड़े सही पहनाएं, नहलाने का तरीका सही रखें और कमरे का तापमान संतुलित रखें, तो बच्चा ठंड से आसानी से बच सकता है. थोड़ी-सी समझदारी आपके बच्चे को पूरी सर्दी स्वस्थ और खुश रख सकती है.

