क्या आपको भी होने लगती है घबराहट और नर्वेसनेस, तो अपनाएं ये 5 उपाय

Lifestyle tips : अपने डर का सामना करें भागने की बजाय.

खास बातें अंदर से डर को निकाल दें.

किसी सवाल से घबराए नहीं.

फिट रहने की कोशिश करें.

Nervousness tips : जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो घबराहट होने लगती है. या फिर जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो घबराहट होने लगती है बातचीत करने में, ऐसे में समझ नहीं आता है कि कैसे इससे ओवरकम (How to overcome with anxiety) करें. आपकी इस परेशानी का (tips for anxiety overcome) हल हम इस लेख में लेकर आए हैं, जिसे अपनाकर आप इससे निजात पा लेंगे, तो चलिए जानते हैं कैसे अपने डर का सामना करें.