कई कोशिशों के बाद भी नहीं सोता बच्चा? पीडियाट्रिशियन ने बताई 5 आसान टिप्स, 5 मिनट में आ जाएगी गहरी नींद

How to make child sleep fast: पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रवि मलिक ने बच्‍चे को पांच म‍िनट में सुलाने के लिए आसान टिप्स बताई हैं. इन टिप्स को अपनाकर आप बच्चों को तुरंत सुला सकते हैं.

5 मिनट में बच्चे को जल्दी कैसे सुलाएं?
Bache ko Jaldi Kaise Sulaye: छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है. लेकिन कई बार माता-पिता बच्चों को सुलाने की तमाम कोशिशें करते हैं फिर भी बच्चे सोते नहीं हैं. इसके बाद बच्चे देर रात तक जागते रहते हैं जिससे भविष्य में उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जैसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, चिड़चिड़ापन और पढ़ाई में कमजोरी. इसी के चलते पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रवि मलिक ने बच्‍चे को पांच म‍िनट में सुलाने के लिए आसान टिप्स बताई हैं. इन टिप्स को अपनाकर आप बच्चों को तुरंत सुला सकते हैं.

1. रुटीन को फिक्स करें

रोज बच्चे को समय से सुलाने के लिए आप उसका स्लीपिंग रुटीन फिक्स कर दें. आप बच्चे को रोज एक ही टाइम पर सुलाएं, इससे बच्चे को डेली खुद समय से नींद आने लगेगी और आपको ज्यादा कोशिशें भी नहीं करनी पड़ेंगी.

2. स्क्रीन टाइम

आजकल के डिजिटल दौर में छोटी सी उम्र में बच्चों को मोबाइल फोन की आदत लग जाती है. इसके कारण उन्हें काफी देर तक नींद नहीं आती है. ऐसे में पेंरेंट्स बच्चों के सोने से 1 घंटे पहले से उन्हें स्क्रीन दिखाना बंद कर दें. ऐसा करने से बच्चे समय से सोना शुरू कर देंगे.

3. लाइटिंग का रखें ध्यान

बच्चों को सुलाते समय पेरेंट्स कमरे की लाइटिंग का ध्यान रखें. छोटे बच्चे को सुलाने के लिए आप रूम की लाइट को ऑफ कर दें या फिर बिल्कुल डिम कर दें. हल्की, मीडियम लाइट बच्चे को शांत माहौल का एहसास कराती है और नींद आने में मदद करती है.

4. किसी तरह का शोर न करें

बच्चे को सुलाते समय माता-पिता कमरे में किसी भी प्रकार शोर न करें. इसके लिए आप मोबाइल फोन साइलेंट पर रखें और सभी नोटिफिकेशन बंद कर दें जिससे कोई आवाज बच्चे की नींद में बाधा न बने. टीवी या तेज म्यूजिक भी बंद कर दें और कमरे का माहौल शांत रखें.

5. व्हाइट नॉइज दें

बच्चे को जल्दी सुलाने के लिए आप उसे व्हाइट नॉइज दे सकते हैं. इससे बच्चे को सुकून महसूस होगा और वह धीरे-धीरे नींद में चला जाएगा. आजकल व्हाइट नॉइज मशीन या मोबाइल ऐप भी आसानी से उपलब्ध हैं, जिसे आप हल्की साउंड में चला सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

