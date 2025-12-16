सर्दी के लिए बच्चे को भाप कैसे दें? पीडियाट्रिशियन से जान लें बच्चे को स्टीम देने के सही तरीका

Parenting Tips: बच्चों में सर्दी, जुकाम और बंद नाक की समस्या बहुत आम है. ऐसे में ज्यादातर पैरेंट्स बच्चे को भाप दिलाने की सोचते हैं, ताकि नाक खुल सके और सांस लेने में आराम मिले. लेकिन गलत तरीके से दी गई भाप बच्चे के लिए फायदेमंद होने की बजाय नुकसानदायक भी हो सकती है. इसी विषय पर पीडियाट्रिशियन संदीप गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बच्चों को भाप देने का सही और सुरक्षित तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या कहते हैं डॉक्टर?

डॉक्टर संदीप गुप्ता के अनुसार, छोटे बच्चों को सीधे स्टीमर से भाप देना सुरक्षित नहीं होता है. स्टीमर से निकलने वाली बहुत तेज और गर्म भाप से बच्चे का चेहरा, नाक या आंखें जल सकती हैं. इसके अलावा, बहुत गर्म भाप बच्चों के नाजुक फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकती है. बच्चे अपनी परेशानी सही से बता भी नहीं पाते, इसलिए रिस्क और बढ़ जाता है.

डॉक्टर बताते हैं, अगर बच्चे की नाक बंद है या उसे सर्दी-जुकाम है, तो भाप देने के लिए-

बाथरूम में गर्म पानी वाला शावर चालू करें.

बाथरूम का दरवाजा बंदकर दें, ताकि अंदर भाप इकठ्ठा हो जाए.

जब बाथरूम में अच्छी तरह भाप भर जाए, तब शावर बंद कर दें.

अब, बच्चे को गोद में लेकर सिर्फ 5 से 7 मिनट तक बाथरूम में खड़े रहें.

इस तरीके से बच्चे को सीधे गर्म भाप का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन भाप का असर नाक और सांस की नली पर धीरे-धीरे होता रहेगा.

बच्चे को बाथरूम में कभी भी अकेला न छोड़ें.

ज्यादा देर तक भाप न दिलाएं, 5-7 मिनट काफी होते हैं.

अगर बच्चा रोने लगे या बेचैन हो जाए, तो तुरंत बाहर ले आएं.

इस तरह आप सही और सुरक्षित तरीके से बच्चे को भाप दिला सकते हैं. हालांकि, अगर सर्दी के साथ बच्चे को तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सीटी जैसी आवाज या खाना-पीना कम हो जाए, तो घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.