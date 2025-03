Underarms को साफ और चमकदार कैसे बनाएं? स्किन की डॉक्टर से जानें सीक्रेट

What is the best way to clean underarms: गर्मियों का मौसम आते ही कई लोगों को अंडरआर्म्स के कालेपन (Dark underarms) की चिंता सताने लगती है. डार्क अंडरआर्म्स के चलते ज्यादातर महिलाएं कुछ भी स्लीवलेस पहनने से कतराने लगती हैं. अगर आप भी इन्हीं महिलाओं में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. स्किन एक्सपर्ट बताते हैं, अंडरआर्म्स के काले होने का मुख्य कारण डेड स्किन सेल्स का जमा होना, ज्यादा पसीना आना, शेविंग या गलत तरीके से वैक्सिंग करना और केमिकल युक्त डिओडरेंट्स का इस्तेमाल हो सकता है. इसके अलावा, कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि हाइपरपिगमेंटेशन और हार्मोनल असंतुलन भी इसका कारण बन सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इन समस्याओं से छुटकारा पाकर अंडरआर्म्स को साफ, ब्राइट और स्मूद कैसे बनाया जाए.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मामले को लेकर फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट आंचल पंथ अपने यूट्यूब चैनल पर मौजूद एक वीडियो में बताती हैं, अगर आप साफ, चमकदार और स्मूद अंडरआर्म्स चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं.

डर्मेटोलॉजिस्ट हर थोड़े समय में अंडरआर्म्स को एक्सफोलिएट करने की सलाह देती हैं. एक्सफोलिएट करने से डेड स्किन सेल्स का सफाया करने में मदद मिलती है, जिससे स्किन साफ और स्मूद बनती है. इसके लिए आप लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे बॉडी लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 6 से 12% लैक्टिक एसिड मौजूद हो.

स्किन एक्सपर्ट बताती हैं, जब आपकी स्किन सही ढंग से मॉइस्चराइज होती है, तो ये एकदम स्मूद और साफ नजर आती है. ऐसे में आप दिन में एक बार किसी अच्छे और लाइट बॉडी लोशन से अंडरआर्म्स को मॉइस्चराइज कर सकते हैं.

डॉ. पंथ बताती हैं, कई लोग अंडरआर्म्स के हेयर रीमूव करने के लिए शेविंग करते हैं. शेविंग सेफ तरीका भी है. हालांकि, ड्राई शेव करने से बचें. यानी हर बार अंडरआर्म्स को शेव करते समय पहले स्किन पर बॉडी वॉश लगाएं. इसके बाद शेव करें. इससे स्किन स्मूद बनती है.

इन सब से अलग साफ, ब्राइट और स्मूद अंडरआर्म्स पाने के लिए एक्सपर्ट लेजर ट्रीटमेंट के तरीके को अपनाने की सलाह देती हैं. डॉ. सरीन बताती हैं, लेजर ट्रीटमेंट कराने से अंडरआर्म्स के बाल हमेशा के लिए साफ हो जाते हैं. इससे आपको बार-बार हेयर रीमूवल की जरूरत नहीं होती है. इस तरह भी आपकी अंडरआर्म्स साफ, स्मूद और क्लीन रहती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)