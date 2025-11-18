विज्ञापन

घर पर ओआरएस कैसे बना सकते हैं? डॉक्टर ने बताया ORS बनाने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Homemade Oral Rehydration Solutions: मशहूर जर्नल फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका सेहरावत ने घर पर ORS बनाने का आसान तरीका बताया है. आइए जानते हैं इस बारे बारे में-

घर पर ORS कैसे बनाएं?

How to Make ORS at Home: पेट खराब होना और इसके चलते उल्टी-दस्त की समस्या होना आम परेशानी है. खासकर बच्चे, बुज़ुर्ग, गर्भवती और ब्रेस्टफीड कराने वाली महिलाएं इस तरह की दिक्कत से ज्यादा परेशान रहती हैं. इस कंडीशन में शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी जाती है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ORS (Oral Rehydration Solution) दिया जाता है. हालांकि, इन दिनों बाजार में नकली या कैमिकल वाले ORS मिलने की कई खबरें सामने आ रही हैं, जिसे हेल्थ एक्सपर्ट्स केवल WHO द्वारा प्रमाणित ओआरएस खरीदने की ही सलाह देते हैं. लेकिन जरूरत पड़ने पर ऐसा ORS मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आप चाहें तो घर पर ही इसे तैयार कर सकते हैं. मशहूर जर्नल फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका सेहरावत ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में इसका बिल्कुल आसान तरीका बताया है. आइए जानते हैं इस बारे बारे में-

चाहिए होंगी ये चीजें

घर पर ORS बनाने के लिए आपको 

  • 6 चम्मच चीनी 
  • 1/2 चम्मच नमक और 
  • 1 लीटर पानी की जरूरत होगी. 

ध्यान रहे कि मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए. चीनी ज्यादा हो जाएगी तो दस्त बढ़ सकते हैं और नमक ज्यादा होने पर यह शरीर को और नुकसान पहुंचा सकता है.

ORS बनाने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
  • सबसे पहले हाथ अच्छी तरह धो लें, ताकि घोल में कोई संक्रमण न पहुंचे.
  • अब, पानी को उबालकर ठंडा कर लें. 
  • एक साफ कांच की बोतल या जार में उबला और ठंडा किया हुआ 1 लीटर पानी भरें. ध्यान रखें कि जार पूरी तरह ऊपर तक न भरें.
  • इसमें 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डालें.
  • मिश्रण को अच्छी तरह मिलाते रहें, जब तक चीनी पूरी तरह घुल न जाए.
  • इतना करते ही आपका ORS बनकर तैयार हो जाएगा. 
  • इसे दिनभर में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कई बार पिएं.

डॉक्टर प्रियंका सेहरावत कहती हैं, उल्टी या दस्त होने पर ORS को सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. उल्टी-दस्त में शरीर से पानी के साथ-साथ जरूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं. ORS इन्हीं की कमी को पूरा करता है और शरीर को जल्दी एनर्जी देता है. ऐसे में इस तरह कि दिक्कत होने पर आप भी घर पर ORS बनाकर पी सकते हैं. ये नुस्खा बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर किसी के लिए सुरक्षित है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

