बाजार का मिलावटी मसाला नहीं खाना चाहते हैं तो घर पर तैयार कीजिए Garam Masala, खुशबू के साथ आ जाएगा सब्जी में स्वाद

How To Make Garam Masala At Home: अधिकतर सब्जी की रेसिपी बगैर गर्म मसाले (Garam Masala) के जायकेदार नहीं बनती है. गर्म मसालों के रूप में इस्तेमाल किए गए सभी मसाले सेहत के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं. आजकल बाजार में मिलने वाले पैकेटबंद मसालों में खतरनाक कैमिकल की मिलावट की खबरों के बाद लोग उनका इस्तेमाल करने से घबराने लगे हैं. ऐसे में गर्म मसालों के बिना सब्जी बनाने की जगह घर में एकदम शुद्ध गर्म मसाला तैयार किया जा सकता है. एक बार घर का बना गरम मसाला (Garam Masala at home) इस्तेमाल कर लिया तो मार्केट का मसाला भी इसके सामने फीका लगने लगेगा. आइए जानते हैं खड़े मसालों की मदद से घर में ताजा और खुशबूदार गर्म मसाला कैसे तैयार किया जा सकता है (Recipe of Garam Masala).

गरम मसाले में होते हैं ये मसाले (Garam Masala Ingredients)

2 बड़े चम्मच काली मिर्च

2 बड़े चम्मच लौंग

2 चक्रफूल

8-10 दालचीनी के टुकड़े

2 चम्मच जीरा

2 चम्मच शाही जीरा

5 बड़ी इलायची

20 छोटी इलायची

2 चम्मच जावित्री फूल

2 जायफल

7-8 तेज पत्ता

आधा कप साबुत धनिया

2 बड़े चम्मच सौंफ

2 चम्मच सौंठ का पाउडर

घर में गरम मसाला की रेसिपी ( How To Make Garam Masala At Home)

स्टेप वन

गैस पर एक पैन रखें और मीडियम फ्लेम पर गर्म करें. पैन में काली मिर्च, लौंग, चक्रफूल, दालचीनी के टुकड़े, जीरा, शाही जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री और जायफल डालें.

स्टेप टू

सारी चीजों को एकदम लो फ्लेम पर हल्का भून लें जिससे मसालों में पाई जाने वाली नमी निकल जाए. इससे मसालों को पीसना आसान हो जाता है.

स्टेप थ्री

जब मसालों से भुनने की खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें और एक बर्तन में निकाल लें.

स्टेप फोर

उसी पैन में तेज पत्तों को हल्का भून लें और साबुत धनिया डालकर रोस्ट कर लें. फ्लेम एकदम लो ही रखें. धनिया निकालकर सौंफ को भी हल्का भूनें.

स्टेप फिफ्थ

सारे भुने हुए मसालों को किसी प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें और जायफल को हल्का कूट लें. मसाले में सौंठ का पाउडर डालें और मिक्सी के जार में बारीक पीसकर पाउडर तैयार करें. मिक्सी को रोक-रोककर चलाएं इससे मिक्सी ज्यादा गर्म नहीं होगी और मसाले की खुशबू बनी रहेगी.

ऐसे करें यूज

अब तैयार गर्म मसाले को एक एयरटाइट डब्बे में बंद करके रखें. सब्जी में डालना हो तो इस मसाले में से 1 चम्मच लेकर तुरंत डब्बा बंद कर दें और मसाले को सब्जी बनने के बाद आखिर में डाल दें.