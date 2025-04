चांदी की अंगूठी से दही कैसे जमाएं? घर में जामन खत्म हो जाए, तो इस 3 तरीकों से जमा लें हलवाई जैसी मोटी और गाढ़ी दही

How to make curd at home without jaman: गर्मी के मौसम में दही लगभग रोज ही खाई जाती है. ये न केवल बॉडी को कूल रखने में मदद करती है, बल्कि दही का सेवन आपको और भी कई तरीके से फायदा पहुंचाता है. दही पाचन को बेहतर करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और कुछ मामलों में वेट लॉस करने में भी मदद करती है. ऐसे में रोज दही खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. अब, इन तमाम फायदों को पाने के लिए ज्यादातर लोग घर पर दही जमाते हैं. इसके लिए जामन (starter culture) का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप बिना जामन के भी दही जमा सकते हैं?

अगर आपके घर जामन खत्म हो जाए, तो आप इन आसान तरीकों की मदद से दही जमा सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

ट्रिक नंबर 1- चांदी की अंगूठी या चांदी का सिक्का

आप चांदी की अंगूठी या चांदी के सिक्के की मदद से दही जमा सकते हैं.

इसके लिए सबसे पहले दूध को अच्छी तरह उबाल लें.

अब, इसमें प्योर चांदी की अंगूठी या चांदी का सिक्का डालें.

दूध को अच्छी तरह ढककर इसे किसी गर्म जगह पर रख दें.

ऐसा करने से कुछ ही घंटों में आपकी दही जमकर तैयार हो जाएगी.

बता दें कि चांदी में नेचुरल एंटी-बैक्टीरियल और फर्मेंटेशन-फ्रेंडली गुण होते हैं, जो दूध को दही में बदलने में मदद करते हैं. यह एक परंपरागत देसी नुस्खा है, जो आज भी कई ग्रामीण इलाकों में प्रयोग होता है.

दूध को अच्छी तरह उबालकर हल्का गुनगुना होने तक ठंडा कर लें.

अब, दूध में 2 लाल मिर्च डालें. हालांकि, ध्यान रहे कि दोनों मिर्च में डंठल (स्टेम) होनी चाहिए.

डंठल समेत लाल मिर्च डालकर दूध को ढककर किसी गर्म जगह पर रख दें.

ऐसा करने से 4 से 5 घंटे में आपकी दही जमकर तैयार हो जाएगी.

इसके लिए भी पहले दूध को उबालकर गुनगुना कर लें.

अब, दूध में 2 चम्मच नींबू का रस डालें और इसे ढककर गर्म जगह पर रख दें.

ऐसा करने से भी 3 से 4 घंटे में एकदम गाढ़ी और मोटी दही बनकर तैयार हो जाएगी.

अगली बार जामन खत्म होने पर आप इन नुस्खों को आजमाकर देख सकते हैं.

