क्या शरीर में हो गई है आयरन की कमी तो ये लाल जूस पीकर देखिए, एक बार में बढ़ जाएगा हीमोग्लोबिन

How to overcome Iron Deficiency: आयरन की कमी को ऐसे करें पूरा.

खास बातें खून की कमी अनीमिया जैसी बीमारी का कारण है.

फल बढ़ा सकते हैं आओके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा.

चलिए जानते हैं जूस बनाने का तरीका.

Iron Rich Juices : ये तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे शरीर के लिए आयरन (iron) कितना जरूरी है. बावजूद इसके भारत में आज एक बड़ी जनसंख्या है जिनमें एनीमिया (anemia) जैसी खतरनाक बीमारी लगातार फैलती (juice drinks high in iron) जा रही है. इसका कारण है शरीर में खून (how to increase hemoglobin) की कमी. ऐसे में आपको अपने आप अपनी डाइट में कुछ पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए. कुछ ऐसी सब्जियों और फलों का सेवन करना (low iron juice recipe) शुरू कर दें जिनमें भरपूर मात्रा में आयरन (drinks high in iron for anemia) मौजूद होता है. चलिए आपको बताते हैं कौन सा है वो जूस और उसके बनाने का क्या है तरीका.