बच्चे को जल्दी सुलाने के लिए क्या करें? पीडियाट्रिशियन ने बताए 5 आसान तरीके

Parenting Tips: हर पैरेंट के लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है बच्चे की नींद. कई बार लाख सुलाने पर भी बच्चे की नींद बार-बार टूट जाती है. इससे न केवल बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बल्कि पैरेंट्स भी रात भर सो नहीं पाते हैं. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में पीडियाट्रिशियन पुनीत आनंद ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर 5 आसान टिप्स बताए हैं, जिनसे बच्चे को जल्दी और गहरी नींद दिलाई जा सकती है. आइए जानते हैं क्या हैं ये आसान तरीके-

बेड को हल्का गर्म करें

डॉक्टर बताते हैं, कई पैरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चा गोद में तो सो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे बिस्तर पर लिटाते हैं, उसकी आंख तुरंत खुल जाती है और बच्चा रोने लगता है.

पीडियाट्रिशियन के मुताबिक, इसके पीछे बिस्तर का ठंडा होना एक कारण हो सकता है. गोद में बच्चे को गरमाहट का एहसास होता है. वहीं, अक्सर बच्चे ठंडी चादर या बिस्तर पर लेटने से अचानक जाग जाते हैं. ऐसे में बच्चे को सुलाने से पहले जहां उसे लिटाना है, उस जगह को हल्का सा गर्म कर लें. आप हाथ से दबाकर या कुछ देर के लिए हॉट-वॉटर बॉटल रखकर ऐसा कर सकते हैं. हालांकि, ध्यान रहे, बच्चे को लिटाने से पहले बोतल हटा दें. हल्की गर्माहट बच्चे को मां की गोद जैसी फीलिंग देती है और वह ज्यादा देर तक आराम से सोता है.

कई बार बच्चा नींद में हल्का सा हिलता-डुलता है या रो देता है. ऐसे में पैरेंट्स फौरन उसे उठा लेते हैं. डॉक्टर आनंद बताते हैं कि बेहतर है आप एक मिनट रुकें. ज्यादातर बच्चे खुद-ब-खुद शांत होकर दोबारा सो जाते हैं.

जब भी बच्चे को क्रिब या बेड पर लिटाएं, तो पहले उसके पैर रखें और फिर धीरे-धीरे सिर नीचे करें. अगर सिर पहले रखते हैं, तो बच्चे को गिरने जैसा अहसास होता है, जिससे वह चौंककर जाग सकता है. इस ट्रिक से बच्चा आराम से सो जाता है.

कुछ बच्चे पूरे स्वैडल (पूरी तरह लपेटने) में परेशान हो जाते हैं. ऐसे में आप हाफ स्वैडल करें. यानी उनके हाथ अच्छे से लपेट दें लेकिन पैरों को खुला छोड़ दें. इससे बच्चा सिक्योर और आराम दोनों महसूस करता है.

डॉक्टर का सुझाव है कि आप सोते समय बच्चे को हल्की 'धक-धक' या 'श्श-श्श' जैसी आवाज सुना सकते हैं. ये बच्चे को मां के गर्भ में सुनी जाने वाली धड़कन जैसी लगती है. इससे बच्चा तुरंत रिलैक्स हो जाता है और गहरी नींद लेता है.

डॉक्टर आनंद कहते हैं, बच्चे को सुलाना आसान काम नहीं है, लेकिन इन छोटे-छोटे उपायों से नींद की दिक्कत काफी हद तक कम की जा सकती है. ऐसे में आप भी इन्हें आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.