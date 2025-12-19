Methi ke patte khane ke fayde : सर्दियों में हरी सब्जियों की बात हो और मेथी के पत्तों का जिक्र न आए, ऐसा कम ही होता है. हरी मेथी (Methi Ki Bhaji Ke Fayde) स्वाद में थोड़ी कड़वी जरूर होती है. लेकिन पोषण के मामले में ये किसी सुपरफूड से कम नहीं है. इसमें आयरन, फाइबर, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यही वजह है कि इसे डायट (Methi Kaise Khayen) में शामिल करने की सलाह दी जाती है. लेकिन हर हेल्दी चीज हर किसी के लिए फायदेमंद हो, ये जरूरी नहीं. कुछ स्थितियों में मेथी नुकसान भी पहुंचा सकती है.

रोज 10 किलोमीटर चलने से क्या होता है? ज्यादा देर तक खड़ा रहने से क्या होता है, जान‍िए यहां

मेथी खाने से मोटापा कम होता है?

मेथी के दानों का इस्तेमाल से वजन कम करने और बाहर निकलता पेट अंदर करने में काफी कारगर है. अगर आप मेथी की ताजी पत्‍त‍ियों का पानी पीते हैं तो यह भी वजन घटाने में काफी मददगार साब‍ित हो सकती है.

Photo Credit: Canva

मेथी के पत्ते किसे नहीं खाने चाहिए? (Who should not eat fenugreek leaves?)

जिन लोगों को मेथी से एलर्जी है, उन्हें इसके पत्ते नहीं खाने चाहिए. इसके अलावा जिनका डाइजेशन बहुत कमजोर है या जिन्हें बार-बार गैस, एसिडिटी और दस्त की समस्या रहती है. उन्हें मेथी सीमित मात्रा में ही लेनी चाहिए. गर्भवती महिलाओं को भी ज्यादा मात्रा में मेथी के पत्ते खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में हार्मोनल बदलाव कर सकती है.

कौन सी बीमारी में मेथी नहीं खाना चाहिए? (In which diseases should fenugreek be avoided?)

लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को मेथी का सेवन सोच समझकर करना चाहिए. क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को और कम कर सकती है. जो लोग ब्लड थिनर दवाएं लेते हैं, उनके लिए भी मेथी नुकसानदायक हो सकती है. गंभीर थायरॉइड समस्या या सर्जरी से पहले और बाद में मेथी खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.

मेथी के पत्ते के दुष्प्रभाव क्या हैं? (What are the side effects of fenugreek leaves?)

मेथी के पत्तों का ज्यादा सेवन करने से पेट दर्द, गैस, ब्लोटिंग और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं. कुछ लोगों में इसके कारण पेशाब या बॉडी ओडर बदलने की शिकायत भी देखी गई है.

मेथी का साग खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? (Which diseases can be cured by eating fenugreek leaves?)

मेथी का साग डायबिटीज कंट्रोल करने में मददगार माना जाता है. ये कोलेस्ट्रॉल घटाने, डाइजेशन सुधारने और कब्ज से राहत दिलाने में हेल्पफुल है.

हरी मेथी खाने के क्या फायदे और नुकसान हैं? (What are the benefits and disadvantages of eating green fenugreek?)

हरी मेथी दिल की सेहत को बेहतर बनाती है. वजन कंट्रोल करने में मदद करती है और स्किन के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है. वहीं नुकसान की बात करें तो जरूरत से ज्यादा सेवन करने पर पेट से जुड़ी परेशानियां और ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकती है.