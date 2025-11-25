सर्दियों में मिलने वाले इस 10 रुपये के फल से ऐसे चमकाएं अपनी त्वचा, मिलेगा कमाल का रिजल्ट, जानें कैसे करें इस्तेमाल

How to Make Skin Glow: सर्दियों के मौसम में त्वचा का बेजान और रूखा होना काफी आम बात है. सर्द हवाओं के कारण स्किन से नमी चली जाती है और ड्राईनेस आने लगती है. इससे बचने के लिए अधिकतर लोग बाजार में मिलने वाली महंगी क्रीम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इससे कई साइड इफेक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है. ऐसी स्थिति में कुछ घरेलू नुस्खे ही बेहद काम आते हैं जो स्किन को मुलायम और शाइनी बनाने का काम करते हैं.

10 रुपये का फल बहुत मददगार

सर्दियों में बहुत सारे मौसमी फल-सब्जी मिलना शुरू हो जाते हैं. इनका सेवन शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है. इसी में से एक फल है सिंघाड़ा जो बाजार में 10 रुपये में आसानी से आपको मिल सकता है. क्या आप जानते हैं अगर सिंघाड़े को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ये स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. जानकारी के लिए बता दें कि इस फल में प्राकृतिक हाइड्रेशन और एंटी-एजिंग प्रोपर्टीज होती हैं जो स्किन को जवां बनाए रखने में मददगार होती हैं. साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन भी पाए जाते हैं जो त्वचा को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं. आज हम आपको सिंघाड़े का फेस मास्क बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं जिससे स्किन मुलायम तो बनेगी ही साथ में ग्लो भी करेगी.

इसके लिए आप 5-6 सिंघाड़ों को छीलें और मिक्सी में अच्छी तरह से पीसकर पेस्ट तैयार कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को एक कटोरी में निकालें और इसमें कॉफी पाउडर के साथ कच्चा दूध मिला दें. इससे आपका फेस मास्क तैयार हो जाएगा.

इस फेस मास्क को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप कुछ सिंघाड़ों को छीलें और मिक्सी में पीसकर एक पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट में अब बेसन और शहद डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. चेहरे पर लगाने के लिए ये मास्क तैयार है.

इस फेस मास्क को बनाने के लिए आप पहले थोड़ी सी मसूर दाल को 30 मिनट के लिए भिगाकर रख दें. इसके बाद 5-6 सिंघाड़ों को छिलकर मिक्सी में पेस्ट बना लें. फिर दाल को भी पीस कर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब दोनों पेस्ट को गुलाबजल के साथ मिक्स कर लें और आपको फेस मास्क तैयार हो जाएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.