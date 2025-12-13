विज्ञापन

क्या कॉफी एसिडिटी बढ़ाती है? क्या ब्लैक कॉफी से कब्ज होती है, क्या सुबह खाली पेट कॉफी पी सकते हैं, जान‍िए यहां

दूध कॉफी गैस्ट्रिक के लिए अच्छा है? कॉफी स्वाद और ताजगी का बेहतरीन सोर्स है. लेकिन कई लोगों के मन में इससे जुड़े कई सवाल रहते हैं कि क्या ये एसिडिटी और गैस बढ़ाती है? चलिए जानते हैं कॉफी कब आपके पेट की दोस्त बनती है और कब दुश्मन.

क्या दूध वाली कॉफी कब्ज पैदा कर सकती है?

Khali pet coffee peene ke fayde  : कॉफी आज सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के दिन की शुरुआत की पहली स्टेप है. लेकिन इसके साथ कई सवाल भी हमेशा जुड़े रहते हैं कि क्या कॉफी सच में एसिडिटी (Coffee Se Acidity Hoti Hai) बढ़ाती है? क्या इससे पेट में गैस बनती है? और क्या इसे हर वक्त पीना सही है? अगर आप भी कॉफी (Coffee Peene Ka Sahi Samay Kya Hai) प्रेमी हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढते रहते हैं, तो जान लीजिए ऐसे हर सवाल का जवाब यहां मौजूद है.

क्या कॉफी एसिडिटी बढ़ाती है? (Does Coffee Increase Acidity?)

कॉफी में मौजूद कैफीन और एसिडिक एलिमेंट्स पेट में एसिड रिलीज को तेज कर देते हैं. यही वजह है कि कई लोग कॉफी पीते ही हल्की जलन या एसिडिटी महसूस करने लगते हैं. लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता. कुछ लोगों का पेट कॉफी को आसानी से हैंडल कर लेता है और वे दिन में दो-तीन कप आराम से पी लेते हैं. समस्या तब ज्यादा बढ़ती है जब कॉफी खाली पेट पी जाए.

क्या कॉफी से गैस बनती है? (Does Coffee Cause Gas?)

कई लोग कॉफी पीने के बाद पेट फूलने, गैस बनने या हल्की सी ऐंठन की शिकायत करते हैं. कॉफी पेट और एंटसटाइन की एक्टिविटी को बढ़ाती है. जिससे गैस बनने की प्रक्रिया तेजी पकड़ लेती है. खासकर खाली पेट कॉफी पीना कई लोगों के लिए गैस और ब्लोटिंग की बड़ी वजह बन जाता है.

कॉफी कब नहीं पीनी चाहिए? (When Should You Avoid Coffee?)

कॉफी खाली पेट पीने से एसिडिटी और गैस बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. रात में सोने से चार–पांच घंटे पहले कॉफी लेने से नींद खराब हो सकती है क्योंकि कैफीन दिमाग को लंबे समय तक एक्टिव रखता है. वहीं जिन्हें पहले से एसिडिटी, अल्सर या पाचन संबंधी परेशानियां हैं. उन्हें कॉफी का सेवन कंट्रोल में रखना चाहिए.

क्या कॉफी छोड़नी पड़ती है? (Do You Need to Quit Coffee?)

अगर हल्की फुल्की एसिडिटी या गैस की समस्या हो, तो कॉफी को थोड़ी कम मात्रा में लेना, स्ट्रॉन्ग कॉफी से बचना या कम एसिडिक ऑप्शन जैसे डिकैफ, लाइट रोस्ट या कोल्ड कॉफी पीना ज्यादा फायदेमंद होगा. सबसे जरूरी है अपने शरीर की बात सुनना. अगर कॉफी आपको सूट करती है, तो इसे एंजॉय करें. लेकिन अगर आपका पेट में समस्या होती है तो कॉफी न पीना ही बेहतर होगा.

