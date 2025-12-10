विज्ञापन

छिपकली को घर से दूर रखने के 3 आसान तरीके, तुरंत काम करेंगे ये हैक्स, छिपकली हमेशा रहेगी घर से दूर

Lizards: छिपकलियां अक्सर कीड़ों, नमी और रोशनी का पीछा करते हुए घरों में घुस आती हैं. अगर, आप भी अपने घर से छिपकली को भगाना चाहते हैं, तो इन्हें भगाने के लिए आपको जहरीले केमिकल्स या कठोर तरीकों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है.

छिपकली भगाने के तरीके
File Photo
  • छिपकलियां घर में कीड़ों को खत्म करने में मदद करती हैं, पर ज्यादातर लोग उन्हें देखना पसंद नहीं करते
  • छिपकलियां कीड़ों, नमी और रोशनी का पीछा करते हुए घर में घुसती हैं, खासकर रसोई और बालकनी में
  • घर में कीड़ों को नियंत्रित करने से छिपकलियां स्वतः गायब हो जाती हैं, इसलिए मच्छरदानी और कीट फंदे उपयोगी हैं
Lizards: छिपकलियां देखने में भले ही डरावनी या खतरनाक नहीं हो, लेकिन कई लोगों को इन्हें देखकर डर या घिन महसूस होती है. छिपकली घर में कीड़ों को खत्म करने में मदद करती है, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें अपनी रसोई या बालकनी की दीवारों पर देखना पसंद नहीं करते. छिपकलियां अक्सर कीड़ों, नमी और रोशनी का पीछा करते हुए घरों में घुस आती हैं. अगर, आप भी अपने घर से छिपकली को भगाना चाहते हैं, तो इन्हें भगाने के लिए आपको जहरीले केमिकल्स या कठोर तरीकों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ आसान और सुरक्षित घरेलू उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने घर को छिपकली-फ्री जोन बना सकते हैं.

कीड़ों पर कंट्रोल रखें

छिपकलियां घर में खाने की तलाश में आती हैं और उनका भोजन छोटे कीड़े-मकोड़े होते हैं जैसे मच्छर, मक्खी, चींटी, पतंगे और मकड़ी आदि. इसलिए अगर आप इन कीड़ों को कंट्रोल कर लें, तो छिपकलियां खुद-ब-खुद गायब हो जाएंगी. ऐसे में खुली खिड़कियों और बालकनी पर मच्छरदानी लगाएं. तेज रोशनी कीड़े आकर्षित करती है, इसलिए रोशनी कम रखें. खुले स्थानों पर यूवी या एलईडी कीट-फंदे का इस्तेमाल करें.

नेचुरल रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें

छिपकलियों को तेज गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती. ऐसे में लहसुन और प्याज को पीसकर खिड़की या कोनों में रखें. इनकी सल्फर वाली गंध छिपकलियों को भगाती है. काली मिर्च का स्प्रे भी बहुत असरदार होता है. इसके अलावा नेफथलीन की गोलियां भी मदद करती हैं.

घर को गर्म और सूखा रखें

छिपकलियां ठंडी, नम और अंधेरी जगहों को पसंद करती हैं. ये अक्सर रसोई, बाथरूम और स्टोर रूम में छिपती हैं. अगर घर गर्म और सूखा होगा तो वे खुद बाहर चली जाएंगी. छिपकली को घर से दूर रखने के लिए घर को सूखा रखें. पानी के रिसाव को ठीक करें. डिह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें.

दरारें और छेद बंद करें

छिपकलियां अक्सर दीवारों की दरारों, पाइपलाइन और वेंट से अंदर आती हैं. ये फ्रिज और फोटो फ्रेम के पीछे भी छिपती हैं. ऐसे में खिड़कियों, पाइप और इलेक्ट्रिक आउटलेट के आसपास की दरारें सील करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

Lizards, Lizards At Home, Lifestyle
