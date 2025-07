बारीश के मौसम में गाय-भैंस को मक्खी मच्छर से कैसे बचाएं? बस कर लें ये एक काम, पशु के आसपास भी नहीं फटकेंगे कीड़े

What is the best fly repellent for cows: बारीश का मौसम आते ही नमी बढ़ जाती है. वहीं, नमी में मच्छर-मक्खी भी अधिक पनपते हैं. खासकर गाय-भैंस जैसे घरेलू पशुओं को मक्खियों और मच्छरों से बहुत परेशानी होती है. ये कीड़े न सिर्फ उन्हें परेशान करते हैं, बल्कि कई बार बीमारियों का कारण भी बन जाते हैं. ऐसे में अगर आप डेयरी चलाते हैं या घर में गाय-भैंस रखते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है. यहां हम आपको एक बहुत ही आसान, सस्ता और सुरक्षित घरेलू उपाय बता रहे हैं, जिससे आप अपने पशुओं को मच्छर-मक्खी और छोटे-छोटे कीड़ों से बचा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

इस ट्रिक से गाय-भैंस के आसपास भी नहीं भटकेंगे मक्खी-मच्छर

इसके लिए आप घर पर ही एक खास स्प्रे तैयार कर सकते हैं. अधिक कमाल की बात यह है कि स्प्रे बनाने के लिए आपको केवल 3 चीजों की जरूरत होगी. ये तीनों चीजें आपको अपने घर में आसानी से मिल जाएंगी.

50 ml सिरका (Vinegar)

50 ग्राम नमक (Salt) और

10 ग्राम कपूर (Camphor)

इसके लिए सबसे पहले 3 लीटर पानी में 50 ml सिरका और 50 ग्राम नमक डालकर अच्छी तरह चला लें.

इस पानी को गैस पर रखकर तब तक उबालें, जब तक पानी 1.5 लीटर न रह जाए.

अब, गैस बंद कर दें और जब पानी थोड़ा ठंडा हो जाए, तब इसमें 10 ग्राम कपूर का पाउडर मिला लें.

पानी को छान लें और तैयार घोल को एक स्प्रे बोतल में भर लें.

तैयार स्प्रे को पशु के आसपास, छप्पर, खूंटे, दीवारों और जमीन पर अच्छे से छिकड़ें.

क्योंकि इस स्प्रे को बनाने में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ऐसे में आप पशु की बॉडी पर भी इसे छिड़क सकते हैं.

इसे दिन में एक या दो बार इस्तेमाल करें.

केवल इतना करने से मक्खी-मच्छर आपके पशु के पास नहीं आएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.