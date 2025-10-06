Happy Hormone बढ़ाने के लिए क्या करें? Doctor Hansa Yogendra ने बताया ये 4 काम करने से हमेशा खुश रहेंगे आप

How To Boost Feel-Good Hormones Naturally: आज के समय में तनाव अधिकतर लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है. कई बार बिना किसी कारण के भी उदासी या थकावट महसूस होती है. इसका असर फिर आपके काम पर भी नजर आता है. अब, अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, आप हर वक्त खुद को तनाव में महसूस करते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको कुछ आसान तरीके बता रहे हैं, जो न सिर्फ तनाव और थकावट दूर कर हमेशा आपके मूड को बेहतर करने में मदद करेंगे, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ पर भी अच्छा असर डालेंगे. ये खास तरीके मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

चेहरे की झाइयों को जड़ से कैसे खत्म करें? एक्सपर्ट ने बताया बस क्रीम लगाने से ठीक नहीं होगी परेशानी

कैसे पाएं स्ट्रेस से छुटकारा?

यूट्यूब पर शेयर किए गए वीडियो में डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, हमारे शरीर में एक प्राकृतिक हार्मोन होता है जो मन को हल्का, शांत और प्रसन्न बनाए रखता है. इस हार्मोन का नाम है सेरोटोनिन (Serotonin) है और इसे आम भाषा में हैप्पी हार्मोन कहा जाता है. यह हार्मोन न सिर्फ मूड को बेहतर बनाता है, बल्कि नींद, पाचन, याददाश्त और मानसिक संतुलन में भी मदद करता है. आप कुछ आसान बातों पर ध्यान देकर नेचुरल तरीके से इस हार्मोन को बढ़ा सके हैं. इसके लिए-

हर दिन सुबह 15-20 मिनट सूरज की रोशनी में बिताएं. इससे सेरोटोनिन बढ़ता है. यही वजह है कि सूर्य नमस्कार करना सिर्फ योग नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी फायदेमंद है.

जो लोग देर से सोते हैं या नींद पूरी नहीं करते, उनके शरीर में सेरोटोनिन कम होता है. इसलिए रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें. नींद अच्छी होगी तो मन भी खुश रहेगा.

दही, दूध, दालें, नट्स और बीज जैसे खाद्य पदार्थ ट्रिप्टोफैन नामक तत्व से भरपूर होते हैं, जिससे सेरोटोनिन बनता है. इसके अलावा आप इडली, डोसा जैसे फर्मेंटेड फूड और घर के बने अचार खा सकते हैं. ये हमारे पेट के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया बढ़ाते हैं जिससे भी सेरोटोनिन को बढ़ावा मिलता है.

इन सब से अलग योग गुरु हर दिन थोड़ी देर पेड़-पौधों के बीच समय बिताने की सलाह देती हैं. नंगे पैर घास पर चलें. ऐसा करते हुए आप शांत संगीत सुन सकते हैं. इससे भी मूड बेहतर होगा और आप खुद को खुश महसूस करेंगे.

योग गुरु के मुताबिक, खुशी बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर से उपजती है. जब हम प्रकृति के साथ तालमेल में जीते हैं, सही दिनचर्या अपनाते हैं, तो हमारा मन भी अपने आप शांत और खुश रहने लगता है. ऐसे में आप आज से ही इन 4 आदतों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.