शरीर की सुस्ती भगाने के लिए क्या करें? Cardiologist ने बताया ये 2 काम करने से एनर्जी से भर जाएगी बॉडी, हमेशा एक्टिव रहेगा दिमाग

How to be energetic all day: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोगों कि शिकायत होती है कि वे दिनभर खुद को सुस्त, थका हुआ या कमजोर महसूस करते हैं. कई बार नींद पूरी होने के बाद भी शरीर में सुस्ती बनी रहती है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता या वे चीजों पर ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाते. ऐसे में वे हर थोड़ी देर में चाय या कॉफी पीने पर मजबूर हो जाते हैं. हालांकि, इनका असर भी कुछ ही देर तक रहता है. थोड़े समय बाद फिर सुस्ती शरीर को जकड़ लेती है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको 2 आसान और असरदार ट्रिक्स बता रहे हैं, जो सुस्ती दूर कर दिनभर आपको एक्टिव बनाए रखने में मदद कर सकती हैं.

दरअसल, ये खास ट्रिक्स हाल ही में कार्डियोलॉजिस्ट संजय भोजराज ने शेयर की हैं. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, अगर आपको बार-बार थकान होती है या हर समय सुस्ती बनी रहती है, तो इसका कारण कैफीन की कमी नहीं है. इससे अलग आप अपने शरीर को वो चीजें नहीं दे पा रहे हैं, जो उसे सही तरीके से काम करने के लिए चाहिए. ऐसे में अगर आप सच में शरीर की सुस्ती और थकान से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो बस दो आसान काम रोज करें.

नंबर 1- सुबह उठते ही धूप लें

कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, जागने के एक घंटे के अंदर सुबह की धूप में 10–15 मिनट जरूर बैठें. इससे शरीर की सर्कैडियन रिद्म यानी बॉडी क्लॉक ठीक होती है और कॉर्टिसोल लेवल संतुलित रहता है. यही हार्मोन हमें दिनभर ऊर्जावान बनाए रखता है. सूरज की रोशनी शरीर को संकेत देती है कि अब एक्टिव होने का समय है. इससे दिमाग दिनभर फोकस्ड रहता है और फिर रात को नींद अच्छी आती है.

इससे अलग दिनभर एनर्जेटिक रहने के लिए डॉक्टर जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से पूरी तरह दूरी बनाने की सलाह देते हैं. वे बताते हैं, पैकेट में मिलने वाले ज्यादा प्रोसेस्ड खाने से ब्लड शुगर जल्दी बढ़ता है और फिर तेजी से गिरता भी है. यही उतार-चढ़ाव शरीर की एनर्जी छीन लेता है. इसलिए कोशिश करें कि दिनभर केवल संतुलित और घर का बना खाना ही खाएं. आप फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन को डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये शरीर को स्थायी एनर्जी देते हैं.

इस तरह केवल 2 बातों पर ध्यान देकर आप दिनभर खुद को एनर्जेटिक रख सकते हैं.

